El Meteocat alerta de màxima onada de calor a tota Catalunya

De les 12 fins les 18 hores, és quan les temperatures es mantindran més altes

Actualitzada 13/07/2022 a les 12:14

Consells davant la calor

Cal hidratar-se molt sovint. Beure força aigua i evitar beure alcohol i fer àpats copiosos.

Evitar sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, realitzar-les preferentment en les primeres hores del matí o per la tarda quan el sol ja declina.

Convé que les persones que treballin a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual.

Igualment és molt recomanable en cas de sortir a fer esport com córrer o anar en bicicleta, fer-ho en les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre.

Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s'hidratin sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s'estiguin deshidratant.

Si no es disposa de ventilador o aire condicionat a casa, una bona solució és passar al menys un parell d'hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat. Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades.

En cas de tenir mascota, pensar en el seu benestar i treure-la a passejar en les hores més fresques, fer que durant el dia tingui força aigua a l'abast i que estigui a l'ombra.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat d'altes temperatures durant el migdia i la tarda de dimecres. Concretament, de 12 a 18 hores és quan s'arribarà al llindar màxim d'onada de calor en la major part de Catalunya. S'espera que la temperatura mínima no baixi dels 20 graus en general i dels 25 graus a punts del litoral. Mentre que la màxima podrà superar els 32 graus al litoral i els 41º a punts d'interior. L'episodi es mantindrà, com a mínim, fins a mitjans de la setmana vinent.Proteccio Civil manté activada l'alerta del pla Procicat per onada de calor i demana molta precaució per elevat risc d'incendis.Per la seva banda, el Departament de Salut ha posat el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.