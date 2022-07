Consulta les notes de tall del curs 2022-2023

La Generalitat ha fet públiques, aquest dimecres 13 de juliol, les primeres assignacions d'estudis

Actualitzada 13/07/2022 a les 11:04

Medicina, la nota de tall més alta de la URV

Els estudiants que es troben a les portes de la universitat ja poden consultar si han pogut entrar o no a la carrera i al centre que han escollit. La Generalitat ha fet publiques, aquest dimecres 13 de juliol, les notes de tall d'accés a la universitat. Consulta AQUÍ les notes de tall.En aquesta primera assignació, es pot donar el cas que als estudiants se'ls hagi assignat la primera preferència que van elegir. També es pot donar el cas que se'ls hagi assignat alguna de les altres opcions escollides; o bé que no se'ls hagi assignat cap de les preferències triades. Després de conèixer els resultats, els futurs universitaris que es troben en el segon i en el tercer cas tenen l'oportunitat de recórrer a la segona assignació per tal de canviar els estudis assignats.Els estudis de la URV amb una major nota d'accés són Medicina, amb un 12,862 sobre 14. Aquesta va seguida de la carrera de Bioquímica i Biologia Molecular/Biotecnologia que s'imparteix a Tarragona amb un 12.728 i Enginyeria matemàtica i física a Tarragona amb un 12,275.Pel que fa a la nota de tall més baixa, hi ha diversos estudis als que només cal un 5 per accedir-hi. Entre ells hi ha: ADE (Tortosa), Enginyeria Elèctrica (Tarragona), Educació Infantil (Tortosa), Enologia (Tarragona), Finances i Comptabilitat (Reus) o Gestió en Turisme i Hoteleria (Vila-seca).El doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) repeteix un any més com la carrera amb la nota de tall més alta, un 13,536, per sobre del 13,318 de l'any passat. La segona posició l'ocupa el mateix doble grau que s'imparteix a la Universitat de Barcelona (UB), amb un 13,453. Matemàtiques a la UPC ocupa la tercera posició amb un 13,254.