Comença a posar-se de moda regular amb cronòmetre l'ús de les terrasses

Alguns locals de Valladolid han determinat que els clients disposaran d'un màxim de 45 minuts per consumició a la terrassa

Actualitzada 13/07/2022 a les 19:11

La pandèmia ha portat amb sí una nova normalitat i ha deixat al sector de l'hostaleria com un dels més perjudicats pel virus. El decret de l'estat d'alarma i de confinament per a la població espanyola va provocar el tancament de bars i restaurants, que gairebé tres mesos després han pogut tornar a penjar el cartell d'obert a les seves portes, encara que amb una situació econòmica molt més delicada i complint una sèrie de mesures sanitàries per a prevenir el contagi: aforament limitat, espai de dos metres entre les taules o netejar i desinfectar totes les superfícies entre clients són algunes d'elles.Per això, alguns dels locals situats al centre de Valladolid han hagut d'explorar el seu costat més creatiu imposant mesures que els permetin optimitzar els seus recursos i poder obtenir el major benefici possible malgrat no poder completar el seu aforament: els clients disposaran d'un màxim de 45 minuts per consumició a la terrassa.«Al limitar al 50% la quantitat de taules que podíem posar, decidim establir un límit de 45 minuts per consumició perquè tothom pugui gaudir de la terrassa, perquè la gent es quedava esperant per a agafar una taula», explica el responsable d'un dels bars que han posat en marxa aquesta iniciativa.El cambrer del mateix local exposa que també han adoptat aquesta mesura per a acostar-se a la xifra de beneficis que s'haurien aconseguit en una situació normal. «A l'haver augmentat l'espai entre les taules pensem que l'única manera d'augmentar els beneficis seria posant un temps límit per a la gent», assegura.Els clients, per part seva, entenen a la perfecció aquesta nova norma que els obligarà a abandonar la seva taula transcorregut el temps màxim o a consumir de nou per a gaudir d'uns altres 45 minuts. «Em sembla una mesura bastant bona per a assegurar que la gent roti i hi hagi espai», diu un jove que gaudeix de la terrassa d'aquest bar.