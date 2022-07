Salut Pública diu que caldrà la quarta dosi contra la covid a majors de 60 anys, però no concreta quan

L'ens recorda a la població la importància de completar la pauta recomanada per a cada franja d'edat

Actualitzada 12/07/2022 a les 17:21

La Comissió de Salut Pública ha assumit aquest dimarts que caldrà administrar una quarta dosi contra la covid-19 als majors de 60 anys -també a personal sanitari i sociosanitari-, tal com proposa la Ponència de Vacunes i tal com ahir mateix recomanava començar a fer «immediatament» l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakades. La Comissió no concreta, però, quan caldrà començar amb aquesta nova ronda de vaccins, i sotmet el moment a «l'evidència científica i la situació epidemiològica», sense concretar més. D'altra banda, l'ens que reuneix tècnics del Ministeri de Sanitat i de les Comunitats Autònomes ha recordat a la població la importància d'iniciar o completar, segons el cas, la pauta de vacunació recomanada per a cada edat.