Retiren del mercat un medicament per prevenir alguns trastorns del ritme cardíac

Es tracta d'un lot d'Hidroquinidina Serecor 300 mg

Actualitzada 12/07/2022 a les 09:17

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) adverteix de la retirada del mercat d'un lot d'Hidroquinidina Serecor 300 mg.L'oficina estatal assenyala a l'alerta que la retirada d'aquest medicament és deguda a un resultat «fora d'especificacions en contingut detectat arran dels estudis d'estabilitat». Hidroquinidina Serecor està fabricat per Delpharm Dijon i comercialitzat per Sanofi Aventis.Aquest medicament conté la substància activa hidroquinidina hidroclorur i es fa servir per tractar i prevenir alguns trastorns greus del ritme cardíac, així com per prevenir els símptomes del xoc elèctric en alguns pacients amb desfibril·lador automàtic implantable (DAI).L'organisme ha informat en una alerta farmacèutica que el lot afectat és el J0143, en la presentació amb envàs de 60 càpsules dures d'alliberament prolongat i data de caducitat 31/05/2023.L'Aemps, dependent del Ministeri de Sanitat, insta les comunitats autònomes a fer un seguiment de la seva retirada. L'Agència ha classificat el defecte com de classe 2. Els defectes de qualitat dels medicaments es classifiquen per part de l'Aemps classes (1, 2 i 3) la classe 1 és la que es correspon amb un possible risc més elevat i la classe 3 la d'un risc menor.FACUA-Consumidors en Acció aconsella als usuaris que, en cas que guardin alguna unitat d'aquests lots, es posin en contacte amb el farmacèutic habitual per seguir les indicacions.