L'Hospital Sant Pau incorpora un robot per operar pacients amb limfedema

Actualitzada 12/07/2022 a les 10:19

El robot

L'Hospital de Sant Pau ha incorporat un robot quirúrgic de supermicrocirurgia, que aporta una precisió absoluta en les intervencions. Només n'hi ha quatre més a Europa, a Alemanya, Itàlia, Suïssa i Finlàndia. Amb aquesta tecnologia, el centre ha posat en marxa el programa de microcirurgia robòtica per a limfedema i acaba d'operar el primer pacient. «El robot Symani reprodueix exactament els moviments naturals de les mans del cirurgià, els copia, i aporta un grau de precisió que l'especialista només pot aconseguir amb una elevada formació i entrenament i en condicions òptimes», destaca el director del Servei de Cirurgia Plàstica de Sant Pau, el doctor Jaume Masià. L'objectiu és fer entre vuit i deu intervencions al mes amb aquest robot.«La cirurgia és molt més reproduïble i fiable, tant per al professional com per al pacient», afirma el doctor Masià, que afegeix: «Amb aquesta tecnologia es pot reproduir una cirurgia d'alt nivell en tots els pacients i ampliar indicacions que estaven fora de l'abast humà».El limfedema és una acumulació de líquid en una extremitat a causa d'una interrupció o alteració del sistema limfàtic, que forma part del sistema immunitari. Les seqüeles del tractament de determinats càncers (de mama, melanoma, sarcomes...) en són una de les causes més freqüents. Al món hi ha més de 300 milions de pacients afectats per alteracions del sistema limfàtic i a l'estat espanyol es calcula que superen el milió.Aquesta nova tecnologia permet més precisió a l'hora de realitzar les sutures microquirúrgiques, amb fils i agulles més petites que les tècniques convencionals, i minimitza les possibles complicacions postoperatòries d'una cirurgia que és d'alta complexitat.Les intervencions del sistema limfàtic es duen a terme amb supermicrocirurgia, en vasos extremadament delicats i que poden tenir només 0,3 mm de diàmetre. L'objectiu d'aquesta nova tecnologia és optimitzar la destresa natural i els moviments del cirurgià més enllà de la capacitat de la mà humana. La corba d'aprenentatge de la tècnica i del seu ús també és més ràpida. «Per fer aquest tipus d'intervencions calen equips molt especialitzats, amb experiència clínica i interdisciplinaris», destaquen des del centre.L'Hospital de Sant Pau va iniciar la cirurgia del limfedema a Europa. «No és només adquirir o disposar de la tecnologia, sinó que Sant Pau, amb la seva expertesa, faci que aquesta tecnologia sigui més efectiva i precisa en la pràctica clínica real i aporti més beneficis per als pacients», subratllen.El robot Symani consisteix en dos microcanells robòtics comandats des d'un seient-estació remot dissenyat per millorar la capacitat del cirurgià a l'hora d'accedir a la fràgil anatomia limfàtica que necessita ser reconstruïda. El robot disposa d'uns braços articulats que es poden posicionar de manera molt senzilla per facilitar els procediments quirúrgics en qualsevol regió anatòmica del cos. Des de l'estació remota, el cirurgià controla directament els canells robòtics de la mateixa manera que controlaria l'instrumental habitual.La tecnologia combina l'escalat de moviment i captura els moviments de la mà del cirurgià. Permet reduir el tremolor inherent de les mans perquè els cirurgians puguin fer micromoviments precisos i una microcirurgia altament complexa.L'àrea de la intervenció es mostra ampliada fins a 30 vegades en una pantalla mitjançant una càmera. A més, el robot també ofereix la possibilitat d'utilitzar-lo amb un sistema que permet veure les imatges en 3D.