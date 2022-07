Croàcia formarà part de la zona euro a partir de l'1 de gener de 2023

Actualitzada 12/07/2022 a les 14:44

Croàcia ha rebut aquest dimarts el sí definitiu per entrar a formar part de la zona euro a partir de l'1 de gener de 2023. Després de rebre l'opinió favorable per part de la Comissió Europea i el Parlament, el Consell de la UE i el Banc Central Europeu (BCE) han completat l'últim pas que restava perquè el país balcànic passi a ser el vintè membre que adopta la moneda única. Segons ha informat el Consell, el tipus de canvi entre l'euro i la kuna croata serà de 7,53 kunas per 1 euro. En una roda de premsa posterior a la firma oficial, el ministre de finances croat ha definit el moment «d'històric», mentre que el Banc Central Europeu (BCE) ha posat en valor l'adhesió. «És la mostra que junts som més forts», ha subratllat.«Avui és un dia molt important per Croàcia; es tracta d'una decisió que marca la nostra història i també la de la unió monetària», ha expressat el ministre de finances de Croàcia, Zdravko Maric. «El fet que Croàcia sigui el vintè membre de l'eurozona és una clara mostra que la integració europea avança», ha puntualitzat, tot agraint la tasca del seu equip de treball, les institucions europees i la ciutadania del país.També ha celebrat l'adhesió la presidenta del BCE, Christine Lagarde, qui ha destacat que formar part de l'eurozona és sinònim de tenir «un escut comú». Durant la seva intervenció, Lagarde ha apuntat que entrar al club de l'euro «és meravellós», però alhora ha puntualitzat que l'adhesió requereix «compromís i respecte a les normes». «Se que no esperarem menys per part de Croàcia», ha afegit.Per la seva banda, l'eurocomissari d'economia, Paolo Gentiloni, ha qualificat la fita de «resultat extraordinari» després que Croàcia hagi trigat tan sols deu anys a adoptar l'euro des de la seva adhesió a la Unió Europea, mentre que el president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe, ha assenyalat que l'entrada del país a l'euro posa de manifest «la resiliència» del projecte europeu.Finalment, el vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, ha destacat que l'euro és «símbol de fortalesa, unió i solidaritat». «L'adhesió confirma que l'euro és una moneda en què es pot confiar», ha conclòs.