Baixen els ingressats per covid (2.015) a Catalunya que suma 67 morts l'última setmana

Es diagnostiquen 34.447 casos a l'Atenció Primària entre el 4 i el 10 de juny

Actualitzada 12/07/2022 a les 11:31

Salut ha declarat 124 ingressats menys per covid-19, el que suposa un total de 2.015 hospitalitzats. Aquestes són dades referents al període entre el 4 i el 10 de juliol. Hi ha una persona menys en estat crític, amb un global de 50, i 67 morts declarats la darrera setmana (64 majors de 60 anys). El nombre de defuncions de la setmana anterior, la del 27 de juny al 3 de juliol, ja puja a 123. La nova web, però, no proporciona l'acumulat de defuncions ni tampoc de casos.Pel que fa als positius diagnosticats per l'Atenció Primària, se n'informa de 34.447 més en una setmana, el que suposa 6.081 més que en el període anterior. Amb aquestes magnituds, la taxa de casos per 100.000 habitants arriba als 429.