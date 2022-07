Arriba una onada de calor amb temperatures elevades a gairebé tot el país

Catalunya es troba en avís taronja i en alguns punts d'Espanaya s'arribarà als 40 graus

Actualitzada 12/07/2022 a les 09:10

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat un avís especial per una nova onada de calor durant en la que es preveu per aquest dimarts temperatures elevades a la major part de la península i l'illa de Mallorca, amb situació vermella per ascensos notables a Galícia.A la major part del país predominarà el cel poc ennuvolat o clar, tan sols s'esperen intervals de núvols baixos al litoral gallec, Cantàbric occidental, entorn de Melilla i nord de les illes Canàries.També es preveuen intervals de núvols alts al sud-oest peninsular, així com nuvolositat d'evolució diürna a l'interior de la meitat nord, on serà possible algun ruixat o tempesta aïllada en zones muntanyoses.Les temperatures continuaran de manera general en «lleuger» ascens, que serà més acusat a l'oest de Galícia, on arribarà fins i tot a ser notable. Al sud-est peninsular es registrarà una lleugera baixada i, a les Canàries, el descens tèrmic serà de moderat a notable.A la major part de l'interior peninsular i de Mallorca se superaran els 35 graus, i els 40 al sud-oest.A causa d'aquestes altes temperatures, l'Aemet ha situat en avís vermell a Galícia, en avís taronja a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Comunitat de Madrid, Navarra i la Rioja i en groc a les autonomies de Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana i País Basc.A les Canàries, sud peninsular i Ceuta i Melilla és probable la presència de pols en suspensió.