Surt al mercat la primera píndola contra la ressaca

El suplement, que ja es ven al Regne Unit, inhibeix l'absorció d'alcohol a l'organisme

Actualitzada 11/07/2022 a les 07:53

Un nou suplement alimentari del fabricant suec Myrkl ha sortit al mercat com a remei contra la ressaca. Aquest es ven al Regne Unit en forma de pastilla i es recomana prendre'l abans de beure.La píndola evita el mal de cap, el malestar estomacal, l'amnèsia o els dolors musculars com a conseqüència d'haver-se excedit amb l'alcohol.Se suposa que la pastilla descompon fins al 70% de l'alcohol al cos després de 60 minuts. Per fer-ho, se serveix d'uns bacteris (Bacillus subtilis i Bacillus coagulans) inofensius per al cos humà però que són capaços de descompondre l'alcohol en aigua i diòxid de carboni.L'estudi del nou suplement s'ha publicat al medi especialitzat Nutrition and Metabolic Insights.