Mor l'exministre de Cultura José Guirao als 63 anys

Va formar part de l'executiu de Pedro Sánchez entre 2018 i 2020

Actualitzada 11/07/2022 a les 09:33

L'exministre de Cultura José Guirao ha mort la matinada d'aquest dilluns a Madrid després d'haver patit una malaltia els últims 16 mesos. Guirao tenia 63 anys i era nascut a Almeria. Va formar part de l'executiu de Pedro Sánchez entre 2018 i 2020, quan va ser substituït per José Manuel Rodríguez Uribes arran d'una remodelació de l'executiu. Guirao era gestor cultural i va ser director del Museu Reina Sofia entre 1994 i 2000. Es va incorporar a la Fundació Montemadrid el 2001 i va dirigir i inaugurar el centre sociocultural La Casa Encendida. El 2013 va passar a dirigir la fundació fins que es va incorporar al Ministeri de Cultura.Després de passar per l'executiu espanyol va passar a la direcció general de la fundació, però a l'abril va deixar el càrrec per motius personals. El març de 2021 se li havia diagnosticat la malaltia que ha provocat el seu decés. En un comunicat, la Fundació Montemadrid ha comunicat la mort i l'ha lamentat profundament.En una piulada a Twitter, el PSOE també ha lamentat la mort de Guirao. «Una gran persona i polític que ha dedicat la seva vida a la cultura i a la gestió cultural d'aquest país», ha destacat el PSOE.