Identifiquen 21 nous gens que intervenen en la infertilitat masculina

Les mutacions genètiques serien les causants de l'absència d'espermatozous més severa

Actualitzada 11/07/2022 a les 16:59

Científics del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigvert han identificat altres 21 gens mutats que causen la azoospèrmia -absència d'espermatozoides-, la qual cosa provoca infertilitat severa en l'1% dels homes.Segons ha informat aquest dilluns la Fundació Puigvert en un comunicat, la infertilitat afecta a 1 de cada 15 homes, i un 1% dels homes a nivell mundial pateix azoospèrmia (absència d'espermatozoides o menys d'1 milió per mil·lilitre), la infertilitat d'origen testicular més severa.En estudis anteriors ja s'havien identificat 17 gens associats a aquesta mena d'infertilitat, però amb aquest nou estudi, que publica la revista 'American Journal of Human Genetic', s'eleven a 38 els gens relacionats amb la azoospèrmia.L'estudi, que ha analitzat les dades de 2.354 homes infèrtils, ha descobert els 21 gens nous causants d'azoospèrmia i critpozoospèrmia, tres d'ells amb suficient evidència clínica per a ser inclosos en un panell de diagnòstic.L'investigador de la Fundació Puigvert Antoni Riera-Escamilla ha assegurat que el cromosoma X, malgrat ser 'femení', serveix per a identificar noves causes genètiques d'infertilitat masculina perquè «conté molts gens altament expressats en els testicles» i perquè una mutació «pot ser causa directa d'una malaltia, ja que li falta una parella de cromosoma idèntica».En la recerca de la Fundació Puigvert ha participat també el consorci internacional GEMINI i les universitats de Münster (Alemanya), Newcastle (el Regne Unit) i Nijmegen (Països Baixos).