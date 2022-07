Enguany el món arribarà als 8.000 milions d'habitants

L'ONU calcula que assolirem aquesta xifra el mes de novembre i l'any vinent l'Índia superarà la Xina com a país més poblat

Actualitzada 11/07/2022 a les 17:17

L'Índia, el nou gegant

El món assolirà els 8.000 milions d'habitants el mes vinent de novembre, segons estimacions presentades avui per l'ONU, que preveuen a més que l'Índia superi a la Xina en 2023 com el país més poblat del planeta.Nacions Unides espera concretament que l'habitant número 8.000 milions neixi el pròxim 15 de novembre, segons el seu últim informe de Perspectives de Població Mundial.«Aquesta és una ocasió per a celebrar la nostra diversitat, reconèixer la nostra humanitat comuna i meravellar-se davant els avanços en salut que han allargat les vides i reduït dràsticament les taxes de mortalitat materna i infantil», va assenyalar en un comunicat el secretari general de l'ONU, António Guterres.La fita arribarà en un moment en el qual la població global està creixent al seu ritme més lent des de 1950 i en el qual creixement demogràfic es concentra principalment en un grapat de països.Segons Nacions Unides, més de la meitat de l'increment de població que s'espera entre ara i 2050 es registrarà només en de vuit països: la República Democràtica del Congo, Egipte, Etiòpia, l'Índia, Nigèria, el Pakistan, Filipines i Tanzània.Al ritme actual, l'ONU calcula que el món tindrà uns 8.500 milions d'habitants per a 2030 i uns 9.700 milions per a 2050.L'organització espera que la població mundial aconsegueixi uns 10.400 milions de persones durant la dècada de 2080 i que es mantingui en aquest nivell almenys fins a l'any 2100.La taxa de fertilitat s'ha reduït de forma molt important en les últimes dècades en un gran nombre de països i avui, dos terços de la població global viu en zones on la mitjana està per sota de 2,1 naixements per dona, la xifra aproximada que es requereix perquè el nombre d'habitants es mantingui estable en llocs amb baixa mortalitat.De fet, s'espera que entre 2022 i 2050 la població de 61 països o àrees es redueixi almenys un 1% per la baixa natalitat i, en alguns casos, l'alta emigració.A partir de 2023, l'Índia serà el país més poblat del món, superant finalment a la Xina, tal com apunten les projeccions des de fa anys.Els dos gegants asiàtics tenen cadascun més de 1.400 milions d'habitants i són amb molta diferència les majors potències en termes demogràfics.Els Estats Units és el tercer país amb més habitants del món, amb uns 337 milions, seguit d'Indonèsia (275 milions), el Pakistan (234 milions) i Nigèria (216 milions).El país africà experimentarà un vertiginós creixement demogràfic en les pròximes dècades i l'ONU calcula que per a 2050 tindrà uns 375 milions d'habitants, una xifra similar a la que espera per als EUA.En 1990, Nigèria era únicament el desè país més poblat del món, amb uns 94 milions d'habitants.L'informe de Nacions Unides analitza també l'important impacte que ha tingut la pandèmia de la covid-19 en la població mundial.Segons el document, l'esperança de vida global es va reduir en 2021 fins a 71 anys, després d'haver aconseguit en 2019 els 72,8 anys, una millora de gairebé 9 anys des de 1990.A més, es creu que en alguns països les successives onades del coronavirus poden haver reduït el nombre d'embarassos i naixements.