En dues o tres setmanes hi haurà molt impacte hospitalari per la covid

Actualitzada 11/07/2022 a les 08:12

Cansament pandèmic

El president de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI), Marcos López Hoyos, apel·la a posar-se la mascareta en interiors i adverteix que, «en dues o tres setmanes, hi haurà molt d'impacte hospitalari» i «problemes assistencials» com a conseqüència de la setena onada, que, al seu parer, «serà com la de Nadal o més alta».En una entrevista amb Efe, López Hoyos assegura que la nova variant òmicron «es transmetrà molt i, com que no s'estan posant mesures, hi haurà molts problemes assistencials». «Mentre deixem el virus circular en alts nivells, tindrem problemes», avisa.López Hoyos, que és director científic de l'Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (Idival), a Santander, creu que òmicron «ha vingut per quedar-se» i insisteix que la covid acabarà sent un virus «com la grip», però recorda que «la grip mata cada any».La diferència entre aquestes dues malalties, apunta, és que la grip es concentra en una època de l'any i òmicron «està sent atemporal».El president dels immunòlegs assegura que l'actual covid, «no és que sigui una malaltia més greu», però «mata gent perquè descompensa la patologia de base» en persones «fràgils».«Gràcies a les vacunes, estem fent vida», exalça l'immunòleg.López Hoyos no veu necessària «avui dia» la dosi addicional de la vacuna per a la població general perquè la gran majoria dels espanyols tenen la pauta completa i, a més, molta gent ha passat també la malaltia, una combinació, anomenada immunitat híbrida, que provoca una major i més duradora protecció, segons explica.Això sí, advoca per aplicar les vacunes adaptades a les variants perquè protegiran «una mica més» que les vacunes originals, tot i que reconeix la dificultat que la investigació avanci al ritme què evoluciona la pandèmia.«És una carrera de Fòrmula U, i les variants van molt ràpid, abans que desenvolupem anticossos monoclonals o vacunes amb la variant actualitzada. És impossible fer-ho al moment», subratlla.La covid «ha vingut per quedar-se», afirma López forats, que destaca la feina i la lluita de sanitaris i científics contra el virus. «Esperem treure una vacuna que protegeixi de tots els coronavirus, independentment de les variants», afegeix.Una altra bona eina per a López Hoyos són les quarantenes, que, recorda, se segueixen emprant en l'àmbit sociosanitari.Ell advoca per la «quarantena social». «No dic que t'agafis la baixa (en contagiar-te). Pots anar a treballar perquè si no el país es para, però a nivell social, evitar anar a un sopar o prendre copes amb els amics perquè els contagiaràs», indica.A parer seu, la comunitat sanitària i científica «han respost molt bé per als reptes del virus» i ara saben «manejar millor» la malaltia.Després de tornar a reclamar que s'introdueixin eines per valorar la resposta immunitària, el president de la SEI reivindica com estan de «cansats» els que combaten en primera línia contra el coronavirus perquè «és el dia a dia».«No ens ho traiem del cap, Estem constantment revisant l'última dada o estudi. El virus ens està posant un estrès continu perquè ens està posant a prova tot el dia. Estem realment esgotats», incideix.Per això, i conscient que la ciutadania també està cansada i que «costa molt mantenir la tensió pandèmica tant de temps», apel·la a l'ús de la mascareta en interiors.En aquests moments, lamenta, ell la porta i se sent «una bestiola rara» per ser dels únics allà on va.«Utilitzo la mascareta moltes hores perquè treballo en un centre de recerca. La porto més de vuit hores al dia i a mi em cansa, però també que sé que quan m'he relaxat, m'he infectat», assenyala López Hoyos, que, això sí, no advoca perquè es reguli mitjançant una nova norma.