Tot el que has de saber per a preparar-te abans de fer una anàlisi d'orina

Perquè el resultat sigui el més fiable possible, l'orina ha de ser recent quan arribi al centre

Actualitzada 10/07/2022 a les 18:56

L'anàlisi d'orina és una prova comuna que es realitza com a part del procés diagnòstic de problemes de naturalesa molt variada. Es tracta d'un procés molt senzill, el qual en la majoria de casos el pacient podrà realitzar en el seu propi domicili la recollida de la mostra.De totes maneres, cal assenyalar que perquè l'anàlisi pugui realitzar-se correctament i llanci un resultat vàlid és necessari tenir algunes qüestions en compte. No es requereix cap preparació prèvia, encara que l'ideal és recollir la prova després d'unes vuit hores de dejuni. Per a garantir això, val amb sopar lleuger el dia anterior. Els medicaments poden continuar prenent-se amb normalitat, encara que és necessari informar el metge sobre tots els que s'usin.Com hem dit, la recollida de la mostra d'orina no requereix acudir a l'hospital, ni molt menys un ingrés hospitalari. En condicions normals, ha de realitzar-la el propi pacient en el seu domicili, emprant per a això uns pots especials que poden adquirir-se en farmàcies o que, a vegades, subministra el propi metge que ens prescriu l'anàlisi.D'altra banda, és important l'horari. Es prefereix la primera orina del matí, encara que cal evitar el primer doll. Respecte a la quantitat a recollir, l'ideal és que siguin almenys 10ml; encara que si no fos possible recollir tant (per exemple, en el cas de nens petits) pot ser possible realitzar l'anàlisi amb menys quantitat.Un altre aspecte és que, perquè el resultat sigui el més fiable possible, l'orina ha de ser recent quan arribi al centre. Per això, convé portar-la al més aviat possible (concretament, es recomana que es dipositi a l'hospital en el termini de dues a tres hores). En aquest temps, no haurà de donar-li la llum directa ni la calor. El paper de plata només s'emprarà quan s'indiqui.