Què has de saber abans de prendre Lorazepam, un dels medicaments més comuns per a l'ansietat

Efectes secundaris

El lorazepam és un fàrmac ansiolític de la família de les benzodiazepines que s'empra en el tractament dels estats d'ansietat i altres patologies com la síndrome de l'intestí irritable, l'epilèpsia o l'insomni.Té efectes hipnòtics, que afavoreixen el somni a curt termini i disminueixen l'excitació del cervell: és a dir, és un depressor del sistema nerviós central.El lorazepam pot provocar una sèrie de efectes adversos més o menys freqüents, que no obstant, solen desaparèixer al cap d'unes poques setmanes de tractament en la majoria dels pacients.El més freqüent (afecta a més d'una de cada deu persones) és la sensació d'ofec. Una mica més rars (fins a una de cada deu persones) són la confusió, la depressió, el desemmascarament d'una depressió ja existent, l'atàxia (descoordinació), els marejos, la feblesa muscular i l'astènia (fatiga i cansament).Encara més rarament (fins a una de cada cent persones) el lorazepam pot produir canvis en la libido, disminució de l'orgasme, impotència i nàusees.Finalment, s'han reportat amb freqüència desconeguda efectes com trombocitopenia, agranulocitosis, pancitopenia, reaccions d'hipersensibilitat o anafilàctiques, síndrome de secreció inapropiada d'hormona antidiürètica, hiponatrèmia, desinhibició, eufòria, ideació i intents suïcides, ansietat, agitació, excitació, hostilitat, agressivitat, fúria, alteracions del somni, desig sexual, al·lucinacions, tremolor, disàrtria, cefalees, convulsions, amnèsia, coma, alteracions de l'atenció, trastorn de l'equilibri, problemes visuals, vertigen, hipotensió, insuficiència respiratòria, apnea, empitjorament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), restrenyiment, icterícia, angioedema, alopècia, hipotèrmia, augment de la bilirubina, augment de les transaminasas o augment de la fosfatasa alcalina.Destaquen igualment en el prospecte del medicament que pot provocar dependència, arribant a produir símptomes amb la retirada sobtada del medicament.