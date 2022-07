Lleida: Mor un conductor atropellat pel seu vehicle quan va baixar per a revisar una avaria

El succés va tenir lloc passades dos quarts de dotze de la nit en el camí de Sant Miquel de Vallbona de les Monges

Actualitzada 10/07/2022 a les 20:20

Un conductor va morir anit en ser atropellat pel seu propi vehicle, del qual va baixar per a revisar la causa d'una avaria i que es va desfrenar, ha informat aquest diumenge el Servei Català de Trànsit (SCT).El succés va tenir lloc passades dos quarts de dotze de la nit en el camí de Sant Miquel de Vallbona de les Monges (Lleida) quan, per causes que ara s'investiguen, un tot terreny en el qual viatjaven quatre persones va sofrir una avaria mecànica.El conductor va baixar llavors del cotxe per a revisar el vehicle quan el tot terreny es va desfrenar, va pujar per un talús i va bolcar. En aquest trajecte curt, el vehicle va atropellar a l'home, que va quedar atrapat pel cotxe i que, finalment, va morir.La víctima és un home que respon a les inicials J.J.F, de 53 anys i veí de Barcelona. Els altres tres ocupants del vehicle van resultar il·lesos.Al lloc de l'accident es van desplaçar dues patrulles dels Mossos, dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dels Bombers de la Generalitat.