Les morts per ofegament van augmentar un 55% en el primer semestre

Aquest any hi ha hagut 140 morts, per sobre dels 90 de 2021

Actualitzada 10/07/2022 a les 20:12

Les morts per ofegament en el primer semestre d'enguany han augmentat més d'un 55% en relació al mateix període de l'any anterior, amb 140 morts sobre els 90 de 2021, segons ha informat aquest passat divendres la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS).A més, segons l'informe, el mes passat ha estat el segon juny que ha registrat més ofegaments mortals dels últims vuit anys, amb 57 produïts en espais aquàtics espanyols, per darrere del de 2017, quan va haver-hi 70 morts.L'arribada de l'època estival, l'augment del nombre de banyistes i l'obertura de les piscines han produït un augment dels ofegaments mortals, ja que al juny es van donar 32 dels 55 accidents en platges de tot l'any i 13 dels 19 ocorreguts en piscines, segons informa la RFESS.La platja ha estat escenari de més del 56% dels ofegaments mortals de juny, mentre que en la piscina es van produir gairebé el 23% i en els rius el 10%. Segons la Federació, el nombre d'homes ofegats (el 80 per cent del total) supera al de dones.Balears és la comunitat autònoma on hi ha hagut més òbits per ofegament el mes de juny passat, amb 13 morts, seguida d'Andalusia, on han mort 11 persones. Mentrestant, en tot el que va d'any l'autonomia amb més morts per aquesta causa és la Comunitat Valenciana, amb 24 morts, de les quals 6 s'han produït al juny.Més de la meitat de les víctimes mortals (29 de les 57) tenien 55 o més anys; tretze d'elles entre 55 a 64 anys; onze entre 65 i 74 i quinze tenien 75 o més anys d'edat, mentre que vuit eren menors d'edat.