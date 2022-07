Troben «bones proves» que indiquen que els fàrmacs per al TDAH podrien tractar també l'Alzheimer

Un neurotransmissor, la norepinefrina, podria ser una diana terapèutica vàlida en totes dues malalties

Actualitzada 09/07/2022 a les 17:54

La norepinefrina com a diana terapèutica

Un tractament per a la cognició i l'apatia

Existeixen «bones evidències» que indiquen que els fàrmacs per a tractar el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) també podrien tractar amb èxit aspectes clau de la malaltia d'Alzheimer, segons una anàlisi de dades agrupades de la recerca disponible, publicat en línia en el Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.Segons els investigadors, ara es justifica la realització d'assajos clínics amb fàrmacs noradrenèrgics, que inclouen antidepressius i medicaments per a tractar la hipertensió arterial i el TDAH.Els fàrmacs noradrenèrgics es dirigeixen al neurotransmissor noradrenalina, també anomenat norepinefrina, que és alliberat per una xarxa de neurones noradrenèrgiques especialitzades. Aquesta xarxa és fonamental per a l'excitació i molts processos cognitius, com l'atenció, l'aprenentatge, la memòria, la preparació per a l'acció i la supressió de comportaments inadequats.L'alteració noradrenèrgica es produeix en les primeres fases de la malaltia d'Alzheimer i contribueix als símptomes cognitius i neuropsiquiàtrics que la caracteritzen, la qual cosa suggereix que el sistema noradrenèrgic seria un bon objectiu per al tractament farmacològic.Per això, els investigadors van buscar assajos clínics publicats entre 1980 i 2021 en els quals s'haguessin utilitzat fàrmacs noradrenèrgics, com l'atomoxetina, el metilfenidatot i la guanfacina, per a millorar potencialment els símptomes cognitius i/o neuropsiquiàtrics en persones amb malalties neurodegeneratives.Van incloure un total de 19 assajos controlats aleatoris centrats en la malaltia d'Alzheimer i la deterioració cognitiva lleu, en els quals van participar 1811 pacients: sis d'aquests assajos es van considerar de «bona» qualitat, set de «regular» i sis de «dolenta».Els resultats de 10 d'aquests assajos, en els quals van participar 1.300 pacients, es van agrupar per la cognició global (orientació/atenció, memòria, fluïdesa verbal, llenguatge i capacitat visuoespacial). Això va mostrar un efecte positiu, petit però significatiu, dels fàrmacs noradrenèrgics sobre la cognició global, mesura pel Mini-Mental State Exam o l'Alzheimer's Disease Assessment Scale.Els investigadors afirmen que «és molt probable que la readaptació dels fàrmacs noradrenèrgics establerts ofereixi un tractament eficaç en la malaltia d'Alzheimer per a la cognició general i l'apatia».I afegeixen que «hi ha raons de pes per a realitzar més assajos clínics específics de tractaments noradrenèrgics en la malaltia d'Alzheimer».