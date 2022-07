Puig de les Basses: Un pres agredeix un funcionari mossegant-lo al coll

Arran de l'atac, el treballador del centre penitenciari ha caigut a terra i s'ha donat un cop al cap

Actualitzada 09/07/2022 a les 20:18

Un pres del centre penitenciari de Puig de les Basses (Alt Empordà) ha agredit aquest dissabte al matí un funcionari mossegant-lo al coll. Segons un comunicat del Departament de Justícia, els fets han tingut lloc a les nou del matí quan l'intern, alterat perquè no trobava les sabates que havia rentat el dia anterior i que havia deixat al pati perquè s'eixuguessin, ha atacat al treballador sense mediar paraula.L'agressió ha agafat per sorpresa el funcionari perquè no estava interactuant amb ell. Arran de l'atac, el treballador ha caigut a terra i s'ha donat un cop al cap. L'home ha estat traslladat a l'Hospital de Figueres en un primer moment, però serà traslladat a la Vall d'Hebron per tal que l'atengui un especialista.L'intern ha estat ingressat al Departament Especial de Règim Tancat (DERT) i en les pròximes hores serà traslladat a un altre centre penitenciari. Justícia ha informat que es notificarà l'agressió al jutjat de guàrdia en les pròximes hores.L'agressor compleix condemna per dues causes d'atemptat contra l'autoritat i una tercera causa per trencament de condemna. El pres complia definitivament la pena el juliol del 2023. El Departament de Justícia ha lamentat profundament l'agressió i ha traslladat tot el seu suport al treballador penitenciari i a la seva família. A més, li ha ofert suport jurídic que requereixi.