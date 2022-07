Barcelona: Sis detinguts per una agressió sexual en grup a una dona

Els fets van tenir lloc en la nit del dijous al divendres en el barri de la Barceloneta

Actualitzada 09/07/2022 a les 17:33

Sis joves han estat detinguts per la seva presumpta implicació en una agressió sexual a una dona a Barcelona, qui ha presentat aquest dissabte la denúncia per aquests fets davant els Mossos. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat a EFE fonts dels Mossos, l'agressió va tenir lloc en la nit del dijous al divendres al barri de la Barceloneta.La jove va ser atesa en primera instància a l'Hospital Clínic de Barcelona per una intoxicació etílica però ahir, a mesura que passaven les hores, va anar recordant l'agressió de la qual va ser víctima. Els Mossos, segons les citades fonts, han obert una recerca sobre aquest cas per a determinar quin rol va jugar cadascun dels detinguts en l'agressió sexual.