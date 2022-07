Alerta dels metges sobre els suplements de vitamina D: la sobredosi és possible i perillosa

Fins a set vegades els nivells apropiats de vitamina D

Pel fet que els suplements nutricionals estan menys regulats que els medicaments, a vegades tendim a pensar que el seu consum és totalment inofensiu. No obstant això, i encara que es tracta de productes que en principi són segurs mentre es respectin algunes instruccions bàsiques, l'ús irresponsable pot arribar a ser perillós.Per exemple, moltes persones desconeixen que és possible sofrir una sobredosi de suplements de vitamina D, i això pot resultar nociu, tal com evidencia un reporti de cas publicat en el mitjà especialitzat BMJ Case Reports.Concretament, l'informe es refereix a un home de mitjana edat enviat a l'hospital pel seu metge de família, després de queixar-se de vòmits recurrents, nàusees, dolor abdominal, enrampades a les cames, tinnitus (acúfens), sequedat en la boca, augment de la set, diarrea i la pèrdua involuntària de 12,7 quilos de pes.El pacient havia estat experimentant símptomes durant tres mesos, començant un mes després de començar un règim intensiu de suplements de vitamines per consell d'un terapeuta nutricional.Prèviament, havia sofert una sèrie de problemes de salut incloent tuberculosi, un tumor en l'oïda interna (que va resultar en sordesa en aquesta orella), una acumulació de líquid en el cervell (hidrocefàlia), meningitis bacteriana i sinusitis bacteriana.Així, havia estat prenent dosi de fins a 50.000mg de vitamina D (la dosi diària recomanada són 600mg) i altres vitamines, minerals, nutrients i probiòtics, en diversos casos excedint notablement les quantitats aconsellades en diversos ordres de magnitud.Un altre punt interessant és que, quan va començar a desenvolupar el quadre simptomàtic, va deixar de prendre els suplements; no obstant això, la progressió de la malaltia va continuar.Una anàlisi de sang va revelar que tenia nivells molt alts de calci i lleugerament elevats de magnesi, i que la concentració de vitamina D era set vegades la necessària per a les funcions normals de l'organisme. Les proves que se li van practicar també van mostrar que patia mal renal agut.El pacient va haver d'estar ingressat durant vuit dies, en els quals se li van proporcionar líquids per via intravenosa per a 'rentar' el seu sistema, al mateix temps que se li van administrar biofosfonats (uns medicaments normalment emprats per a enfortir els ossos i per a disminuir nivells excessius de calci en la sang.Dos mesos després de ser donat d'alta, els nivells de calci d'aquesta persona havien tornat a valors normals, però els nivells de vitamina D continuaven sent anormalment alts.En aquests casos, la vitamina D afavoreix una excessiva acumulació de calci en la sang, la qual cosa provoca un ampli ventall de símptomes (marejos, confusió, apatia, psicosi, depressió, estupor, coma, anorèxia, dolor abdominal, vòmits, restrenyiment, úlceres pèptiques, pancreatitis, tensió sanguínia alta, ritme cardíac anormal, malaltia inflamatòria ocular, artràlgia, pèrdua d'audició i danys renals).Els autors del treball conclouen que aquest cas serveix com a exemple dels riscos potencials de suplements que generalment es consideren segurs quan s'excedeixen les dosis apropiades o quan es prenen en combinacions no indicades.