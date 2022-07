Alacant: Un jove sextuplica la taxa d'alcohol i atropella a tres dones

La Policia Local li va realitzar al conductor un control d'alcoholèmia que va donar un resultat de 1,32, per la qual cosa va ser detingut

Actualitzada 09/07/2022 a les 14:02

Un jove conductor que sextuplicava la taxa d'alcohol permesa va atropellar dijous passat a tres dones, dues d'elles germanes, en un pas de vianants del carrer Mayor de Pilar de la Horadada (Alacant), ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències i confirmat fonts municipals.L'accident va ocórrer sobre les 19.15 hores, quan el conductor, que va donar 1,32 en el posterior control d'alcoholèmia, va atropellar a les tres dones, veïnes del Pilar de la Horadada, quan travessaven el carrer en el centre del nucli urbà.Fins al lloc es va desplaçar una unitat de Suport Vital Bàsic i una altra del SAMU, l'equip sanitari del qual va assistir a dues dones de 46 anys, per politraumatisme, i una tercera, de 51, per policontusions. Les tres dones van ser traslladades a l'Hospital de Torrevieja en les dues ambulàncies mobilitzades.La Policia Local li va realitzar al conductor, de menys de 30 anys i veí del poble, un control d'alcoholèmia que va donar un resultat de 1,32, per la qual cosa va ser detingut, encara que ja es troba en llibertat amb càrrecs a l'espera de l'autoritat judicial.