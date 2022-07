L'auge del vestit samarreta

S'ha convertit en l'opció més còmoda per a vestir durant l'estiu tant per a dones com per a homes

Actualitzada 08/07/2022 a les 18:09

Des que Kaia Gerber lluís un disseny d'Alexander Wang i Gigi Hadid un altre de Marc Jacobs, el vestit samarreta, més conegut com a «T shirt dresses», s'ha convertit en l'opció més còmoda per a vestir a l'estiu tant per a dones com per a homes com demostra el fill de Madonna, David Banda.Si el caftán, vestit camiser o «wrap dress» -un model senzill i còmode-, eren els dissenys més còmodes i pràctics per al període estival, enguany el vestit samarreta es consolida com el fitxatge de l'any.Una moda que pot ser que s'inspiri en el vestit samarreta vermell que Madonna va elevar a la categoria de símbol, una peça que va sorgir de la col·laboració entre Adidas i la dissenyadora Laura Whitcomb de Label NYC en 1993.Madonna ha estat i és una icona d'estil. Ella sempre va un pas per davant i aporta a les peces un significat que sobreviu dues dècades després, ara, gairebé tres dècades després, el seu fill segueix els seus passos amb una creació d'Alessandro Michele per a Gucci.La passarel·la ha confirmat que la samarreta allargada fins al genoll (o per sota d'ella) està de moda, basta recordar els desfili de Dior o Fendi, així com les propostes amb estampats multicolor de Burberry o els vestits camiseteros d'Imitation of Christ.La màniga curta i el coll rodó, trets identificatius de la peça, no es perden, «al contrari, es reforcen amb detalls i nous volums per a atorgar major personalitat», explica a Efe l'estilista Pepa Fernández.La senzillesa absoluta de les seves línies no necessita cap altra peça, «basta unes sandàlies, bosses i complements com a collarets, polseres o pendents per a aportar el punt precís per a adaptar-lo a l'oficina o a les jornades d'oci a la platja o ciutat», afegeix.Es presenta en diverses versions, des de la més clàssica amb ratlles marineres, a altres més canalles amb frases reivindicatives, i fins i tot algunes que mostren la seva faceta més sofisticada amb mànigues amb volum o volants que adornen la faldilla.També mostra la seva cara més esportiva evocant les samarretes de futbol americà en grandària «oversize» com proposa Louis Vuitton, una idea que el dissenyador nord-americà Geoffrey Beene ja va dur a terme als anys 60 a base de lluentons.El luxe també està en aquesta peça que va néixer a Europa com a peça de roba interior, després va passar a ser habitual entre els soldats de la Segona Guerra Mundial i es va convertir en icona definitiva quan la van vestir Marlon Brando en «Un tranvía llamado deseo» (1951) i James Dean en «Rebelde sin causa» (1955).Ángel Vilda, ànima creativa de Brain&Beast, les tenyeix de colors potents i amb estampats que reflecteixen històries contades «a través dels ulls d'un nen» que es complementa amb bosses jardineres i pendents clauers.Si l'estiu anterior s'emportava el vestit boho, aquesta temporada el «T shirt dresses» comparteix espai amb el vestit «warp», el model camiser i el caftán que no passen de moda des que Noor de Jordània, Jackie Kennedy i Grace de Monaco els van lluir amb extraordinària elegància. Avui segueixen els seus passos de prop Carlota Casiraghi, Kate Middleton, Chiara Ferragni o Jennifer Lopez.