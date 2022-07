Espanya registra 471 noves morts i 83.613 contagis més per covid-19

Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.576.331 casos, seguida per Madrid amb 1.864.057, Andalusia amb 1.545.050 i el País Valencià amb 1.494.467.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 12.080 pacients ingressats per la infecció, 494 més que dimarts, que ocupen el 9,95% de tots els llits disponibles. 508 persones estan ingressades a l'UCI, 6 més que fa quatre dies, el 5,77% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 2.849 pacients a l'hospital per coronavirus, 18 més que en l'últim balanç (11,58%). A l'UCI hi ha 115 crítics, 20 menys, el 9,91% de la capacitat total.