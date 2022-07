Actualitzada 08/07/2022 a les 15:42

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el pròxim 15 de juliol a la Moncloa.És el principal acord assolit aquest divendres entre la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una trobada que segons el govern espanyol ha servit per reprendre el diàleg entre els dos executius després del 'Catalangate' i la manca d'execució de les inversions de l'Estat.Bolaños ha explicat que els dos han acordat limitar la participació a la taula de diàleg –que previsiblement també es reunirà al juliol- als membres dels dos governs i, per tant, no hi podran participar representants de partits com el secretari general de Junts, Jordi Turull.