Un fàrmac mostra eficàcia contra metàstasi cerebral en càncers de mama

L'estudi elavorat al International Breast Cancer Center de Barcelona suposa un avanç rellevant

Actualitzada 07/07/2022 a les 20:19

Investigadors del International Breast Cancer Center (IBCC) de Barcelona han provat amb èxit el fàrmac trastuzumab deruxtecan per a combatre les metàstasis cerebrals actives en pacients amb càncer de mama HER2 positiu.Els resultats de l'assaig clínic, que publica la revista 'Neuro-Oncology', han demostrat que aquest fàrmac també actua en pacients amb càncer de mama avançat HER2 positiu (HER2+) amb metàstasis cerebrals actives, que succeeix en entre 3 i 5 de cada deu casos, funcionant com un «cavall de Troia»Segons l'estudi, aquest tractament aconsegueix una millora intracranial en la meitat de les pacients amb metàstasis cerebrals, la qual cosa suposa un avanç rellevant en la recerca amb aquest fàrmac.Segons ha informat el director del IBCC, Javier Cortés, trastuzumab deruxtecan ja havia mostrat la seva alta eficàcia en pacients amb càncer de mama avançat HER2+, i ha assegurat que «aquest fàrmac, que va donar els resultats més positius en la història del càncer de mama, ara veiem, com calia esperar, que aquesta activitat és també sorprenent a nivell cerebral».L'estudi ha inclòs a pacients amb metàstasis cerebrals actives, que són aquelles no tractades localment (cirurgia o radioteràpia) o que han progressat després d'aquest tractament local.«Aquestes pacients existeixen en la nostra pràctica clínica i tenir dades de l'activitat de trastuzumab deruxtecan és importantíssim», ha destacat José Manuel Pérez García, director adjunt del IBCC.Segons els oncòlegs, entre el 30% i el 50% de les pacients amb càncer de mama avançat HER2+ desenvolupen metàstasi en el cervell.Aquestes metàstasis romanen estables mentre responen a les teràpies locals, però quan aquestes deixen de funcionar, la malaltia cerebral avança i per això és important trobar noves opcions terapèutiques.En aquest context s'ha fet l'assaig amb trastuzumab deruxtecan, que és un fàrmac inmunoconjugado que es compon d'un anticòs monoclonal (trastuzumab), unit a un fàrmac citotòxic (deruxtecan) i que actua com un 'cavall de Troia', capaç de reconèixer les cèl·lules HER2+, «burlar» els seus defenses per a entrar en elles i, una vegada dins, alliberar la quimioteràpia que transporta per a destruir-les, danyant menys les cèl·lules sanes.L'assaig també ha inclòs pacients amb tumors amb baixa expressió d'HER2 i pacients amb carcinomatosis meníngia, una afectació en la qual es troben cèl·lules canceroses en les meninges (membranes que recobreixen el sistema nerviós central), que comporta un mal pronòstic i que habitualment queda exclosa de la majoria dels estudis clínics.«Estem encara pendents dels resultats de les cohorts que han inclòs a aquestes pacients», ha puntualitzat l'oncòloga Laia Garrigós, coautora de l'assaig clínic de fase 2, que ha inclòs a 39 pacients d'Espanya i Portugal.De moment, 'Neuro-Oncology' només ha publicat els resultats de les pacients amb tumors HER2+ amb metàstasis cerebrals estables i actives sense carcinomatosis meníngia.