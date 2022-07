El govern francès nacionalitza la companyia electrica EDF

L'executiu de Macron ho justifica per assolir «l'independència energètica»

Actualitzada 07/07/2022 a les 10:30

El ministre francès d'Economia i Finances, Bruno Le Maire, va justificar aquest dijous la nacionalització total de l'elèctrica EDF «perquè la independència energètica no té preu» i per a complir els mandats imposats a l'empresa, començant per un augment de la producció per al pròxim hivern.«Tenim un desafiament a curt termini que és produir més» de cara al pròxim hivern, va subratllar el ministre en una entrevista a l'emissora Europea 1 en la qual també va anunciar una acceleració del procés per a substituir al conseller delegat d'Electricité de France (EDF), Jean-Bernard Lévy, que s'avançarà a la tornada de les vacances d'estiu.EDF ha sofert una baixada en la generació d'electricitat perquè té parats una dotzena de reactors nuclears (d'un total de 58) a causa de labors de manteniment, però sobretot per fallades detectades en diversos d'ells, i això ha conduït al fet que França hagi d'importar molta electricitat de països com Espanya.Els altres mandats que el president francès, Emmanuel Macron, va imposar al febrer a la companyia és la construcció d'almenys sis nous reactors atòmics que hauran d'entrar en servei a partir de mediats de la dècada vinent i una acceleració en el desplegament d'energies renovables.Això sense oblidar la posada a nivell del parc nuclear existent, que en el passat generava entorn del 70% de l'electricitat, per a garantir la seva continuïtat en un context de dificultats financeres, ja que la companyia arrossega un deute de 43.000 milions d'euros.Per tot això, el mandat de l'actual conseller delegat, que com a més tard havia de finalitzar el 18 de març de 2023, s'escurçarà.Le Maire va explicar que la nova direcció d'EDF haurà d'estar operativa «des de la tornada de les vacances» i va precisar que el substitut de Lévy a les regnes de l'empresa haurà de ser algú que «controli els grans programes industrials, però també que tingui sentit del compromís».L'Estat francès controla ara el 84% del capital de l'elèctrica. Després que la primera ministra, Elisabeth Borne, anunciés el dimecres a la tarda la seva nacionalització total, les seves accions es van disparar i al final de la sessió en la Borsa de París, la seva cotització va pujar un 14,53%.Aquest matí, els títols d'EDF continuaven revaloritzant-se: una mica més de l'1% quan havia transcorregut una hora de la jornada borsària.