Boris Johnson dimitirà com a líder conservador però seguirà com a primer ministre fins a la tardor, segons la BBC

El líder britànic farà una compareixença pública aquest dijous

Actualitzada 07/07/2022 a les 10:58

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha acceptat dimitir després de l'al·luvió de renúncies en el seu Executiu, en una conversa amb el líder del grup de diputats conservadors sense cartera, Graham Brady, segons informa la BBC.Un portaveu de Downing Street, l'oficina del primer ministre, que Johnson es dirigirà en un missatge a la nació avui.Johnson va parlar amb Brady, president de l'anomenat Comitè 1922, per a dir-li que acceptava renunciar, i quedar-se al capdavant d'un Executiu provisional fins que els conservadors triïn al seu nou líder.El nomenament del seu successor al capdavant del partit «tory» (conservador), i per tant de l'Executiu britànic, hauria de conèixer-se abans que els conservadors celebrin el seu congrés anual, previst per a octubre, va dir una font de Downing Street.L'anunci de la pròxima dimissió de Johnson arriba després d'una cascada de dimissions deslligada dimarts passat després de la renúncia dels titulars d'Economia, Rishi Sunak, i Sanitat, Sajid Javid, que es va prolongar al llarg del dia d'ahir i d'aquest matí.Només minuts després que es conegués la notícia, la nova ministra d'Educació, Michelle Donelan, havia dimitit després de només 36 hores en el càrrec, i el nou ministre d'Economia, Nadhim Zahawi, li havia demanat que «s'anés ja».A només 16 dies d'aconseguir els tres anys com a primer ministre, la de Johnson seria una de les estades més curtes en Downing Street des de 1900.