Descriuen les variants genètiques que incrementen la vulnerabilitat per l'addició al joc

Investigadors de l''IDIBELL i de Bellvitge troben que són els canvis en uns determinats gens els que augmenten el risc

Actualitzada 06/07/2022 a les 20:44

Un estudi liderat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Hospital de Bellvitge ha descrit les variants genètiques que incrementen la vulnerabilitat per l'addicció al joc. Es calcula que entre el 0,02% i el 2% dels adults patiran addició al joc en algun moment de la seva vida. Les causes que determinen si una persona desenvoluparà o no aquesta addicció són complexes i encara no es coneixen del tot. El treball confirma que els gens dels factors neurotròfics, petites proteïnes que regulen l'activitat neuronal, estan associats a l'addició al joc. En concret, es descriuen sis canvis en aquests gens que incrementen la vulnerabilitat a patir aquesta addicció.