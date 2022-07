Un estudi diu que reduir els abusos infantils permetria evitar 1 de cada 6 casos de depressió

Un estudi internacional liderat per investigadors de l'IDIBAPS i de l'àrea de salut mental del CIBER, la Universitat de Linköping (Suècia) i del King's College London conclou que reduint els abusos infantils es podrien evitar un de cada sis casos de depressió. Afirma també que reduint les adversitats infantils es podrien evitar un de cada tres casos d'esquizofrènia i baixant l'estrès un de cada cinc casos de depressió. Els autors de l'estudi van cercar els factors de risc ambiental amb major nivell d'evidència prospectiva per calcular la fracció atribuïble poblacional, que mesura quin percentatge dels casos d'un trastorn es poden atribuirà un factor de risc concret.

Els resultats mostren també que el fet de fer més exercici físic podria evitar un de cada sis casos d'Alzheimer o que disminuint els factors de risc metabòlic, com l'excés de greixos en sang, podria evitar un de cada deu casos de depressió. Evitar el sobrepès abans o durant l'embaràs també podria evitar un de cada quinze casos d'autisme en fills.

Per tant, l'estudi defens que reduint les adversitats i abusos infantils, reduint l'estrès laboral i millorant l'exercici físic, dieta i pes, es podrirà evitar una part molt important dels trastorns mentals.

Els autors de l'estudi afirmen que això significa que es podria evitar que milions de persones desenvolupin trastorns mentals però també que molts altres, probablement la majoria, hi continuarien sent. Per això, han defensat la necessitat de dedicar més recursos a la investigació en salut mental per crear tractaments que millorin més efectivament la qualitat de vida de les persones amb un d'aquests trastorns.

L'estudi s'ha publicat a 'Molecular Psychiatry'.