Espanya registra 148 noves morts i 71.818 contagis més per covid-19

Actualitzada 05/07/2022 a les 19:27

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 11.586 pacients ingressats per la infecció, 1.377 més que dimarts, que ocupen el 9,56% de tots els llits disponibles. 502 persones estan ingressades a l'UCI, 53 més que fa quatre dies, el 5,73% del total de llits per a crítics a l'Estat. A Catalunya hi ha 2.831 pacients a l'hospital per coronavirus, 162 més que en l'últim balanç (11,53%). A l'UCI hi ha 135 crítics, 23 més, l'11,71% de la capacitat total.

Espanya ha registrat 148 noves morts per covid-19 des de divendres i ja en són 108.259 des de l'inici de la pandèmia. També hi ha hagut 71.818 contagis més, fet que deixa la xifra global en 12.890.002 infectats. El nombre d'ingressats a l'hospital ha pujat fins a les 11.586 persones, 1.337 més que en l'últim recompte, mentre que a l'UCI ara en són 502, 53 més.La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys puja de 996 a 1.135, 139 punts més que divendres. Des de l'inici de la pandèmia Catalunya encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals, amb 19.488. Madrid en té 18.935 i, en tercer lloc, Andalusia n'ha registrat 13.918. En la darrera setmana hi ha hagut 188 víctimes mortals, de les quals 29 a Castella-La Manxa, 26 a Madrid, 25 a les Canàries, 18 a Galícia, 15 al País Valencià i 13 a Andalusia i a Astúries. A Catalunya n'hi ha hagut 9.Pel que fa al nombre total de contagis que hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.563.446 casos, seguida per Madrid amb 1.849.308, Andalusia amb 1.537.478 i el País Valencià amb 1.485.613.