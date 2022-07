El Govern de Catalunya deixa plantat al rei Felip VI a l'entrega de despatxos de Talarn

L'alcalde de Talarn, l'únic polític comarcal present a l'acte militar on s'han graduat 496 militars com a suboficials

Actualitzada 05/07/2022 a les 16:40

Dels 496 sotsoficials de la promoció, 34 són dones. Pel que a la procedència dels soldats; 151 són d'Andalusia, 56 de Madrid, 40 de Castella i Lleó, 33 del País Valencià, 30 d'Aragó i 27 d'Extremadura, entre d'altres procedències de l'estat espanyol. De Catalunya han recollit el certificat de sotsoficial 16 soldats i de l'estranger han rebut el despatx un total de 36 militars. Pel que fa a l'edat mitjana de la promoció, aquesta és de 27,82 anys. El 80% són de promoció interna i el 20% restant d'ingrés directe. El rei Felip VI ha entregat el certificat a José Antonio García Martín, de la Rinconada de la Sierra (Salamanca) que l'acredita com a primer de la promoció. Els despatxos a la resta de soldats els han entregat autoritats militars i civils sota l'atenta mirada de centenars de familiars que estaven a les grades. El director-coronel de l'Acadèmia de Talarn, José Luis Guerrero, s'ha dirigit als nous sotsoficials i els ha recordat que la situació actual és molt diferent de la que hi havia quan van entrar a l'Acadèmia i ha dit que «la pandèmia del coronavirus i una guerra en territori europeu són la terrible manifestació que vivim en un entorn caracteritzat per la volatilitat, la incertesa, el treball en equip i la confiança amb el responsable superior». L'acte militar ha finalitzat amb un llançament a l'aire de les gorres dels nous sotsoficials i les felicitacions per part dels familiars i amics. Tots ho han celebrat amb un aperitiu presidit pel rei a les instal·lacions de l'Acadèmia Militar de Talarn.

La Generalitat ha plantat el rei Felip VI a l'entrega de despatxos de la XLVII promoció de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, al Pallars Jussà, i no hi ha enviat cap representant. Per primer cop des del 1980 el millor de la promoció de suboficials s'ha quedat sense un reconeixement del Govern.Fins a l'any 2018 el president de la Generalitat o un conseller entregava al número 1 de la promoció una rèplica de l'espasa de Jaume I el Conqueridor. L'any 2019 es va substituir per un llibre. La plantada d'autoritats locals també ha estat notòria i l'únic representat a l'acte militar on s'han graduat 496 suboficials ha estat l'alcalde de Talarn, Àlex García, (Ara Talarn).