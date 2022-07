Descomptes per comprar un pis a canvi de síndries o alls

A la Xina, la debilitat del mercat regulat per l'Estat obliga les immobiliàries a acceptar pagaments en espècie

Algunes promotores xineses han començat a acceptar síndries, blat, alls o préssecs per a fer descomptes als compradors d'habitatge davant la feblesa del mercat i les restriccions a les baixades de preus imposades per les autoritats per a evitar que es desplomin.Segons informa avui el diari hongkonés South China Morning Post, una constructora de Nanjing (Est) fa un descompte de 100.000 iuans (uns 15.000 dòlars o 14.300 euros) si el comprador d'un pis nou els lliura 5.000 quilos de síndries, la qual cosa es tradueix en què la promotora pagaria cinc vegades més per cada quilo que el preu actual en el mercat majorista.Els pisos que ven aquesta promotora, Nanjing Seazen Hòldings, van sortir al mercat amb un preu d'uns 18.800 iuans (2.810 dòlars, 2.694 euros) per metre quadrat, és a dir, entre 1,5 i 2,3 milions de iuans (entre 224.000 i 344.000 dòlars, entre 215.000 i 330.000 euros) per apartament.A Wuxi (Est), una altra constructora accepta préssecs per a descomptar fins a 188.888 iuans (28.200 dòlars, 27.000 euros), mentre que a la província central d'Henan una promotora va rebaixar els seus preus en fins a 160.000 iuans (24.000 dòlars, 23.000 euros) a canvi de blat o alls, la qual cosa es va saldar amb 30 pisos venuts i l'empresa acumulant fins a 430.000 quilos d'alls.«Com els governs locals no els autoritzen a dur a terme rebaixes de preus a voluntat, les promotores s'han de buscar maneres dissimulades de fer descomptes», va explicar Zhang Dawei, analista cap de l'agència immobiliària Centaline.A final de l'any passat, davant la crisi de grans marques del sector com Evergrande -que acumula un passiu de més de 300.000 milions de dòlars-, la desconfiança dels possibles compradors es va traduir en una frenada del mercat, al que les promotores van respondre baixant els seus preus per a tractar d'accelerar les seves vendes amb l'objectiu de recuperar la seva inversió i pagar als seus creditors.«En algunes ciutats, si les rebaixes de preus no són prou grans, els compradors no duran a terme adquisicions. En algunes zones, les vendes no són satisfactòries, així que a les promotores els falta capital», va indicar el conseller delegat de Centaline, Andy Lee.Segons South China Morning Post, entre gener i maig les 100 principals immobiliàries del país van vendre un 50% menys que en el mateix període de 2021.No obstant això, les autoritats de desenes de ciutats van posar un «sòl» als preus immobiliaris, limitant els descomptes que podien fer les constructores per a evitar una «disrupció de l'ordre normal» del mercat immobiliari i del sector, el pes del qual sobre el PIB nacional rondaria el 30%, segons alguns analistes.Si bé el Govern sembla decidit a refredar la bombolla immobiliària -el president xinès, Xi Jinping, ha insistit en nombroses ocasions en què els habitatges «són per a viure en ells, no per a especular»-, no vol punxar-la de manera abrupta perquè moltes famílies xineses han confiat en aquest sector per a invertir els seus estalvis, ja sigui per restriccions o per falta de confiança en altres canals.El 2018, el gegant immobiliari Country Garden es va enfrontar a protestes en diverses ciutats -entre elles, Shanghái- després d'anunciar descomptes de fins a un 30%, enfurint als compradors que havien pagat el preu complet.La posició de moltes promotores es va veure compromesa des de finals de 2020 després d'una campanya de l'Executiu contra les agressives polítiques de palanquejament (finançar el creixement via deute) en les quals s'havien recolzat moltes immobiliàries durant anys, limitant l'accés al finançament a les companyies més endeutades.