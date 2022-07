Descobreixen el mecanisme després de la metàstasi del càncer de pàncrees... I que és possible revertir-ho

Augmentar els nivells d'una proteïna reverteix les cèl·lules cap a formes menys agressives

Actualitzada 05/07/2022 a les 20:10

Un grup d'investigadors ha descobert un procés clau que permet a les cèl·lules del càncer de pàncrees créixer i expandir-se per l'organisme, i, a més, que és possible revertir-lo.Així ho publiquen en la prestigiosa revista científica Nature, en un article en el qual expliquen que una proteïna anomenada GREM1 és clau en la regulació de la mena de cèl·lules que es troben en el càncer de pàncrees, i que manipular els seus nivells pot tant impulsar com revertir l'habilitat d'aquestes cèl·lules per a convertir-se en un subtipus més agressiu.Els autors, adscrits al centre britànic Institute of Cancer Research, opinen que aquest descobriment podria, en un futur, obrir el camí a nous tractaments per al càncer de pàncrees, un dels tipus més letals en l'actualitat.Per a arribar a aquestes conclusions, van crear models animals (de ratolins) amb càncer de pàncrees i amb el gen que codifica la proteïna GREM1 desactivat. En fer això, van trobar que les cèl·lules cancerígenes canviaven ràpidament de forma i desenvolupaven noves propietats que les ajudaven a envair nous teixits i migrar pel cos. De fet, en tot just deu dies, totes les cèl·lules tumorals s'havien transformat en una mena de cèl·lula invasiu, la qual cosa augmentava les probabilitats que el tumor s'expandís a altres parts del cos.El crucial és que, fent el contrari (és a dir, augmentant els nivells de la proteïna GREM1) era possible aconseguir l'efecte oposat: les cèl·lules invasives tornaven a formes prèvies, menys perilloses. Per això, opinen que en el futur serà possible emprar aquest mètode per a revertir els càncers de pàncrees a estadis menys agressius i més fàcils de tractar.En aquest sentit, subratllen que aquest coneixement es troba encara en una forma primerenca, i que serà necessària més recerca perquè aquesta estratègia enfront del càncer de pàncrees pugui convertir-se en una realitat. No obstant això, argumenten que coneixements fonamentals com aquest són la clau per a dirigir la recerca i els esforços posteriors cap a aconseguir tractaments efectius.