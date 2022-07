Madrid: Desmantellada una fàbrica il·legal que produïa a 50 milions de cigarrets al mes

Els investigadors van confiscar 15.280.000 cigarrets amb un valor de tres milions d'euros

La Policia Nacional ha desarticulat en la localitat madrilenya d'Alcalá de Henares una organització criminal que gestionava una fàbrica itinerant de producció clandestina de tabac, que produïa gairebé 50 milions de cigarrets al mes, en una operació en la qual ha detingut a cinc persones.A més, en aquesta operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, s'ha desmantellat la primera fàbrica il·legal de producció de filtres de cigarrets detectada a Espanya, on s'han intervingut 20 tones d'acetat i la maquinària per a la fabricació dels filtres, amb capacitat per a elaborar 600.000 per hora.La recerca va començar en 2018 arran d'una informació proporcionada per l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, que advertia que un home relacionat amb la fabricació il·lícita de cigarrets hauria establert una empresa de transport de mercaderies que operava a tot el territori nacional.Gràcies a la cooperació policial amb Bulgària i Alemanya, els agents van esbrinar que una organització criminal estava captant a ciutadans búlgars, amb coneixements de la indústria del tabac, per a venir a Espanya a treballar en aquesta fàbrica clandestina, situada en un polígon d'Alcalá de Henares.Durant el registre, els agents van detenir a tres integrants de l'organització que es trobaven desmantellant les instal·lacions per a establir la fàbrica en una altra ubicació diferent.Els investigadors van confiscar 15.280.000 cigarrets amb un valor de tres milions d'euros, 240 quilograms de picada de tabac i tota la maquinària necessària per a realitzar l'activitat.Ja en una segona fase de la recerca, es van produir dos arrestos més i es van localitzar tres naus industrials vinculades amb l'organització criminal, ademas de descobrir-se la fàbrica il·legal de filtres de cigarrets, la primera detectada a Espanya.La Policia acusa els cinc detinguts dels delictes d'organització criminal, delicte contra la propietat industrial, contraban i contra la salut pública, si bé continua oberta per a localitzar a altres integrants de l'organització.