Les vacunes contra la covid amb ARN missatger es poden tornar a congelar sense perdre eficàcia

En tots els casos els animals van desenvolupar la mateixa resposta immunitària contra el SARS-CoV-2, sense efectes secundaris. A la vegada, es van fer anàlisis d'estabilitat de l'ARN missatger, amb resultats totalment normals.

Els investigadors defensen que el fet de poder tornar a congelar les vacunes pot suposar un enorme avenç i maximitzar la potencialitat de tots els vials reconstituïts, minimitzant el seu malbaratament, segons explica un dels autors principals de l'estudi i director de l'Àrea del Medicament de l'Hospital del Mar.

Segons càlculs de l'Organització Mundial de la Salut, només a Europa i al Japó s'han perdut 240 milions de dosis i una part de les enviades als països en desenvolupament dins la iniciativa Covax no s'han pogut aprofitar per problemes de caducitat. Això ha provocat grans desigualtats en la cobertura vacunal que, en els països desenvolupats frega el 70%, mentre en els menys afavorits no supera el 12%.

L'opció de tornar a congelar els vials una vegada preparats pot permetre realitzar la manipulació de les vacunes al país emissor, congelar les xeringues, i enviar-les a la destinació per a la seva utilització immediata, sense necessitat d'una gran infraestructura. El temps de duració de la vacuna congelada de nou és de, com a mínim, un mes.

En l'estudi tampoc es van detectar efectes secundaris destacables en els animals que van rebre les mostres manipulades en condicions diferents de les indicades pels fabricants en relació amb la possibilitat de tornar-les a congelar. Això pot obrir la porta a canvis en les recomanacions d'emmagatzematge i manipulació de les vacunes d'ARN missatger contra la covid, apunta l'autor principal de l'estudi i coordinador del Grup de Recerca en Neurofarmacologia-Neurophar de la UPF, Rafael Maldonado.

Els investigadors apunten que aquestes conclusions poden ser aplicables a altres tipus de vacunes. També pot facilitar la seva distribució tant a grans ciutats com a àrees rurals. L'equip que ha desenvolupat aquest treball havia demostrat en un anterior que aquestes vacunes, preparades prèviament en xeringues pera l'administració, es podien transportar a temperatura ambient i amb unes condicions màximes de seguretat durant, com a mínim, tres hores.