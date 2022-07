Almenys 5 morts i 16 ferits en un tiroteig als Estats Units

Actualitzada 04/07/2022 a les 19:55

Almenys 5 persones han mort i 16 han estat hospitalitzades per un tiroteig aquest dilluns durant una desfilada pel Dia de la Independència dels EUA a la localitat de Highland Park (Illinois, els EUA), segons el diari Chicago Sun Times, que cita fonts policials.Les autoritats no han ofert encara xifres oficials sobre les víctimes i, a aquesta hora, diversos mitjans ofereixen estimacions diferents: el Chicago Tribune informa d'un mort i 8 ferits, mentre que la cadena local WGN assegura que dues persones han perdut la vida.El tiroteig es va produir uns 10 minuts després que comencés la desfilada a les 9.00 hora local (14.00 GMT) i va fer que desenes de persones comencessin a córrer espantades, com mostren vídeos del Chicago Sun Times.