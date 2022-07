València: Un menor ferit de gravetat a les festes taurines de Puçol

La Policia Autonòmica s'ha fet càrrec de la investigació per a esclarir els fets, ja que l'entrada al recinte estaba prohibida als menors de 16 anys

Actualitzada 03/07/2022 a les 21:34

Un menor ha resultat ferit de gravetat en els festejos taurins celebrats la passada matinada en el municipi de Puçol (València), uns fets que són investigats per la Policia Autonòmica, segons han informat fonts del Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat. El menor va ser traslladat a l'hospital Clínic de València en estat greu, segons han indicat les mateixes fonts.Diversos mitjans publiquen avui que el menor té 12 anys i va ser cornejat per un toro en el recinte habilitat per a celebrar la Setmana Taurina de Puçol. La víctima, veïna de Sagunt, indiquen, es trobava en el 'cafadal' del recinte quan va ser envestit pel toro i va rebre diverses banyades en la zona del torax, que li van provocar ferides greus.La Policia Autonòmica s'ha fet càrrec de la investigació per a esclarir els fets, ja que el menor no podia estar en el recinte taurí, al qual està prohibida l'entrada de menors de 16 anys.