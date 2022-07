Una física i un programador creen peces de roba que purifiquen l'aire

Mónica Gilarranz i Fernando Pérez han creat la marca Greener, treballant amb un compost que descompon gasos tòxics

Després d'estudiar Física, Mónica Gilarranz va pensar que li agradaria contribuir a millorar el món, la qual cosa li va portar a aventurar-se en la moda al costat de Fernando Pérez, expert en intel·ligència artificial, i crear peces que purifiquen l'aire «a través d'un compost que descompon els gasos tòxics», expliquen.La capacitat fotocatalítica dels teixits amb els quals es confeccionen les peces de la marca que han creat, Greener, ha estat avalada en un informe de 2020 del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) consultat per Efe, mentre que l'institut de microbiologia valencià ha comprovat que són viricides i antibacterians.«Quan l'aire entra en contacte amb els teixits, aquests transformen i descomponen els gasos d'efecte d'hivernacle», explica la jove de 25 anys a Efe sobre el compost enzimàtic que impregnen en les seves peces.«Em vaig matricular en Física perquè volia conèixer com funcionava el món. Quan vaig estudiar la carrera em vaig adonar que volia salvar-ho i no simplement conèixer-ho», diu Gilarranz, que troba en la moda una manera de convidar als altres a ser més sostenibles amb un gest tan senzill com vestir-se.És aquest motiu pel qual aposten per la moda: «Nosaltres tractem de generar impacte mínim, però volíem ajudar als altres a fer-ho. Decidim crear alguna cosa que ajudés al medi ambient i que tingués tothom. I siguis qui siguis, et vesteixes cada matí», recalca Pérez, de 27 anys, que també prové d'un àmbit extern a la moda, el de la intel·ligència artificial.La clau de les peces Greener resideix, precisament, en què no necessiten cures especials de conservació, únicament i de manera preferible, ser rentades utilitzant un programa delicat. L'objectiu? Que ser sostenible no costi cap esforç al consumidor. «Al final els nostres clients són com a arbres, van pel carrer depurant l'aire», asseguren.La idea, que segons detalla Pérez els va arribar «en un passeig per la platja», va desembocar en un treball frenètic. Després de dos mesos tancats en el laboratori fent proves, van donar amb la formulació necessària per a impregnar en les seves peces i aconseguir l'efecte desitjat, el de depurar gasos nocius (CO₂, NOx i COV).«No és molt comú tenir microscopi a casa, però a través d'aquesta lent pot veure's actuar el compost en les peces», diuen conscients que aquest tipus de solucions solen aixecar escepticisme. Per això també s'han encarregat si es fes amb el OEKO-*TEX Eco Passport, que garanteix que el compost és efectiu i no danya la salut.Sobre cotó orgànic 100% i polièster reciclat, les peces reben aquest tractament purificador, que guarden sota clau conscients de la seva importància. «Aquest tractament potència el seu efecte en exposar les peces a la llum solar», indiquen sobre el compost que apliquen en les seves peces: dessuadores, samarretes i pantalons de diversos talls.