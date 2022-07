El Banc d'Espanya aconsella com has de treure els diners del caixer

El mètode de pagament favorit dels espanyols és amb diners en metàl·lic

Actualitzada 03/07/2022 a les 18:42

Malgrat que amb la pandèmia de coronavirus el pagament amb targeta ha viscut una època daurada, i malgrat l'aparició d'eines com Bizum, el mètode per a pagar preferit dels espanyols és el metàl·lic. El caixer automàtic és el principal sistema de provisió de diners, però fer-ho no està exempt d'alguns perills, ja que són un objectiu recurrent per als delinqüents.El portal Notícies Treball recull en un reportatge els principals consells que dona el Banc d'Espanya als clients de les entitats bancàries per a treure diners dels caixers amb seguretat.En primer lloc, recomanen triar caixers que comptin amb sistemes o mètodes de vigilància, virtuals o físics, com a càmeres o bloqueig de portes. Abans de realitzar l'operació, a més, aconsellen donar un cop d'ull per a assegurar-se que no hi ha ningú sospitós a prop. Quan arribi el moment de teclejar el número secret, el Banc d'Espanya recomana tapar el teclat, perquè a vegades els delinqüents amaguen càmeres que ens graven.L'ordre de l'operació sol ser introduir la targeta o cartilla, prémer l'opció de retirar diners en efectiu, seleccionar dèbit o crèdit, escriure la xifra, teclejar el codi pin i retirar els diners. Sospitem de canvis en l'ordre o l'aspecte de la interfície. Alguns lladres manipulen el programari per a realitzar còpies il·legals de les nostres targetes.El Banc d'Espanya recomana retirar ràpidament els diners i la targeta, i guardar-los. Això sí, també aconsellen comptar els diners perquè la màquina pot equivocar-se, i en aquest cas, contactar amb l'entitat. Per cert, el Banc d'Espanya aconsella treure diners en caixers de la nostra entitat per a evitar comissions.Finalment, l'entitat emissora recomana comprovar amb freqüència els saldos dels comptes corrents i fixar un límit relativament baix per a l'extracció de diners en efectiu ja sigui mensual o diari i així reduir les conseqüències d'un possible robatori.