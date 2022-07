Dos detinguts per obligar dos menors a introduir bitllets falsos a Tarragona i altres ciutats catalanes

Els nens feien compres diàries per tot el territori català, inclòs a Tarragona

Una dona i el pare de dos menors han estat detinguts com inductors que els nens fessin compres amb bitllets falsos, amb el que aconseguien introduir-los en el circuit de l'economia. En el moment de l'arrest es va intervenir 41.000 euros en monedes falsificada.Els treballs per aquest cas, pel qual s'investiga també la mare dels menors, els van iniciar agents de la Unitat Central de Falsificació de Moneda al maig de 2022 en detectar-se la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 20 i 50 euros que presentaven elements comuns de falsificació, segons un comunicat emès aquest dissabte pels Mossos.Els investigats formaven part d'una família amb domicili a Badalona (Barcelonès) i adquirien els bitllets falsos en una plataforma d'internet. Una vegada rebien els bitllets, els modificaven afegint falsos hologrames i altres elements per donar-los aparença de legalitat.Els Mossos expliquen que els bitllets tenien unes característiques molt concretes, perquè tots començaven amb la mateixa numeració de sèrie i eliminaven les impressions que porten els bitllets d'atrezzo, que indiquen que es tracta de moneda no legal.Quan tenien els bitllets preparats, una dona amb domicili a Rubí (Vallès Occidental) recollia els menors i els portava diàriament a fer compres amb els bitllets falsos per tot el territori català. La dona i els nens els van introduir en comerços de Badalona, el Masnou, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa, Esplugues, l'Ampolla, Lliçà de Munt, Vilafranca de Penedès, el Bruc, Granollers, Montblanc, Solivella, Sant Vicenç dels Horts i Tarragona.La policia, a més d'evitar més fets delictius i l'explotació i inducció a la delinqüència dels menors, va posar els nens a la disposició de la Fiscalia de Menors i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els agents, una vegada identificats tots els agents del clan familiar, va detenir el pare dels menors i la dona que els acompanyava a introduir bitllets.El passat 17 de juny, la policia va fer diverses entrades i registres als domicilis dels detinguts a Rubí i Badalona, on van intervenir més de 41.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros, així com eines per manipular-los.La mare dels menors va ser denunciada, ja que tenia al seu càrrec quatre fills més, dos d'ells menors de sis anys. L'home i la dona detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs una vegada van passar a disposició judicial.