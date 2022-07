L'escalfament global es relaciona amb malalties i parts prematurs

La semFYC ha llançat la primera Guia de Salut Planetària a Espanya que ofereix eines per a abordar els reptes que suposa la crisi climàtica

01/07/2022 a les 19:55

Guia de recomanacions

Els metges de família, englobats en la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), han alertat avui que l'escalfament global, a més de provocar setmanes de canícula, pot provocar problemes de salut i fins i tot es relaciona amb parts prematurs i que tinguin poc pes els nounats.En el marc del 42è congrés nacional que ha celebrat semFYC, una de les ponències que s'han abordat fa referència a les conseqüències del canvi climàtic en la salut, i s'ha posat de manifest que més enllà de les deshidratacions i desmais, implicarà més càrrega en malalties.Concretament les cardiovasculars, respiratòries, renals, gastrointestinals i neurològiques, segons informa el congrés en un comunicat, en el qual s'afegeix que la temperatura excessiva també es relaciona «amb l'augment del nombre de parts prematurs i de nascuts amb baix pes».Les dades que s'han aportat en aquestes ponències posen de manifest en què si l'escalfament global passa de 1,5 °C, xifra pròxima a l'actual, a 3 °C, la mortalitat i el nombre de persones en risc d'estrès per calor augmentarà entre 2 i 3 vegades a escala global, segons un informe de l'IPCC, el Grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic.Anna Fernández, metgessa de família i membre de la semFYC, ha subratllat que les onades de calor que estem vivint, causades en bona part pels estralls de l'escalfament global, «provoquen morts i són un dels grans reptes que cal afrontar durant els mesos d'estiu en les consultes d'Atenció Primària».Els metges de família han aprovat la guia «Què fer i no fer en Salut Planetària», un document pioner a Espanya, destinat al fet que aquest col·lectiu adopti una perspectiva a l'hora de realitzar recomanacions als seus pacients que contempli la cura del medi ambient i la lluita contra l'emergència climàtica.«Els metges d'Atenció Primària sovint som un exemple per als pacients. En ser pròxims i de confiança, és senzill induir canvis en ells. Per això és important que fem recomanacions tenint en compte la salut planetària, ja que els efectes nocius de factors com la mala qualitat de l'aire o l'augment de les plagues ja es reflecteixen en el dia a dia de la consulta», ha assenyalat Anna Fernández.Entre les recomanacions que inclou la guia es troben aspectes com aconsellar una dieta de proximitat que eviti els envasaments amb plàstic i ultraprocessats; la pràctica d'activitat física en la naturalesa; o els desplaçaments a peu o amb bicicleta.