Valladolid: Un home mata al seu amic, s'atrinxera i deixa greu a un guàrdia civil

Actualitzada 01/07/2022 a les 19:28

Un home ha assassinat en la matinada d'aquest divendres d'un tret amb una escopeta a un veí de l'edifici en el qual vivien en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) i ha deixat ferit en estat greu a un agent de la Guàrdia Civil en disparar-li al cap quan intentava negociar amb ell, en haver-se atrinxerat a la seva casa amb el seu gendre.Una batussa prèvia ocorreguda sobre les sis de la tarda d'ahir dijous i en la qual van participar dotze persones va ser l'origen d'aquest assassinat, segons ha informat la delegada del Govern a Castella i Lleó, Virgínia Barcones. Algunes d'aquestes persones van haver de ser ateses a l'hospital de Valladolid de ferides lleus, entre elles Dionisio A.P. -el mort-, de 45 anys , i un dels seus fills, de 27.El que va motivar aquesta primera batussa, segons els veïns de la zona i la sogra del mort, Encarnación Arias, va ser una desavinença entre la dona del suposat assassí, conegut com el Chiqui, i la de la víctima, Dionisio. Arias, que ha assegurat que l'assassí i la víctima es coneixien de tota la vida, «del barri», i que fins eren amics, ha explicat que, quan el seu gendre i el seu net van tornar de l'hospital, sobre la una de la matinada, el Chiqui els estava esperant amb una escopeta i ha disparat en el portal a Dionisio. També va disparar contra el fill, però l'escopeta es va encallar.Després del tret mortal, el Chiqui s'ha atrinxerat a la seva casa, en el sota del mateix edifici, al costat d'un dels seus gendres i ha romàs allí durant més de 13 hores.El tinent coronel i cap de la Unitat Especial d'Intervenció de la Guàrdia Civil, Pedro A. C., que dirigia les negociacions amb l'assassí, s'ha acostat sobre un quart de nou del matí a l'habitatge per a intentar parlar amb el Chiqui, però aquest l'ha disparat al cap, i la bala li ha travessat el casc de protecció, la qual cosa li ha deixat ferit de gravetat.Poc després de les 14.15 d'aquest divendres, el Chiqui ha decidit lliurar-se als agents i ha estat alliberat l'únic ostatge que durant tot el temps es trobava en l'habitatge, el gendre del suposat assassí, que no ha sofert cap mal físic.