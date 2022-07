El Banc de Sang fa una crida a les donacions per pal·liar el descens del 30% previst

Actualitzada 01/07/2022 a les 15:59

El director assistencial, Enric Contreras, comenta que aquest any el descens de donacions fa dies que es nota, des de Sant Joan. Ho ha relacionat amb el fet que és la primera temporada estiuenca sense restriccions i s'han aguditzat els efectes del canvi d'hàbits de la ciutadania, que afecta habitualment les donacions. Per això, el Banc també planteja col·lectes a municipis turístics.

El Banc de Sang i Teixits ha impulsat una campanya perquè la gent vagi a donar sang abans de marxar de vacances. La institució preveu que en les properes setmanes les donacions baixin un 30%, més que els anys anteriors, i que faran falta unes 40.000 donacions entre juliol i agost per donar resposta als tractaments dels malalts.Per això, ha posat en marxa un centre de trucades on gent coneguda trucaran donants per agrair-los el seu gest i animar-los a donar sang o plasma. També ho faran persones que han rebut sang i voluntaris que no poden donar sang. El Banc disposa ara mateix de sang per als següents cinc dies, quan l'òptim és tenir-ne per a vuit.