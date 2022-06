La factura de la llum puja al juny malgrat els primers dies del topall al gas

La tarifa regulada o PVPC superarà els 92 euros al juny, un 8% més que el mes anterior, malgrat la posada en marxa del topall al gas

Actualitzada 30/06/2022 a les 19:37

La factura de la llum per a un consumidor mitjà acollit a la tarifa regulada o PVPC superarà els 92 euros al juny, un 8% més que el mes anterior, malgrat la posada en marxa del topall al gas, que, no obstant això, ha abaratit el preu del mercat majorista un 15% en les seves primeres dues setmanes.Usant el simulador de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), amb una potència contractada de 4,4 quilowatts (KW) i un consum mensual de 250 quilowatts hora (KWH), distribuït en els diferents períodes (punta, pla i vall), la factura adquiriria els 92,63 euros per a un consumidor tipus.Aquesta xifra és un 56% superior a la registrada el mateix mes de 2021, quan es va pagar a 59,37 euros, gairebé el doble que en 2020, que es va situar en 47,42 euros, i un 72,8% més que en 2019, últim exercici previ a la pandèmia del coronavirus, en el qual va adquirir els 53,60 euros de mitjana.No obstant això, es queda encara lluny del màxim d'aquest març, el mes més car de la història, que va tancar amb una factura mitjana superior als 120 euros mensuals, més del doble respecte a anys anteriors.Els pics de demanda elèctrica conseqüència de l'onada de calor que va travessar Espanya a mitjan juny, les pròpies condicions climàtiques, que han limitat la producció de les renovables, i les tensions geopolítiques derivades de la invasió russa d'Ucraïna han condicionat als mercats energètics en les últimes setmanes.De fet, el preu de l'electricitat al mercat majorista o «pool», que repercuteix directament a la tarifa regulada a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors, ha aconseguit el seu tercer nivell més alt des que hi ha registres, 215,5 euros megavat hora (MWh).Només es troba per darrere dels 239,17 euros/MWh del desembre passat, i els 283,3 euros/MWh d'aquest març, quan va aconseguir nivells rècord després de la invasió d'Ucraïna.En total, el «pool» ha depassat la barrera dels 200 euros/MWh en 18 de les 31 sessions de juny, arribant a aconseguir la seva cota més elevada en tres mesos, 282,12 euros/MWh, el dimecres 22, coincidint amb el predomini dels cicles combinats, tecnologia de major cost en usar gas per a la producció d'electricitat.