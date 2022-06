Creix un 62% el nombre de llars espanyoles que es retarden en el pagament del lloguer o la hipoteca

Espanya és un dels països europeus on més va empitjorar aquesta dada l'any 2020

Actualitzada 30/06/2022 a les 07:57

El percentatge de llars espanyoles amb pocs recursos que van sofrir retards en el pagament del lloguer o hipoteca va augmentar en 2020 un 62% respecte a 2019, segons l'últim informe anual publicat aquest dijous per la Fundació Abbé Pierre i FEANTSA, la xarxa europea d'organitzacions que treballen amb el sensellarisme.Segons les dades recopilades, Espanya és el quart país del continent on existeix un major percentatge de llars pobres amb retards en el pagament del lloguer o la hipoteca (16,7%), només per darrere de Grècia (19,6%), Irlanda (17,8%) i França (17,5%).No obstant això, a Espanya, a diferència dels esmentats països, és un dels Estats on més va empitjorar la situació respecte a l'any anterior, ja que aquest percentatge va augmentar un 62%, enfront del 24% de Grècia, el 32% d'Irlanda o el 10% de França.L'informe, que se centra en com la inflació afecta al risc d'exclusió residencial, ofereix dades sobre l'accés a l'habitatge en diferents països europeus i sobre el sensellarisme i la seva relació amb la pobresa.En 2020 hi havia 96,5 milions d'europeus pobres o en risc d'exclusió social i, aquest mateix any, 1 de cada 3 europeus va ser incapaç de fer front a despeses imprevistes.La crisi del coronavirus ha estat un dels principals motius que ha provocat l'empitjorament d'aquestes condicions, a pesar que molts dels països de la UE, inclosa Espanya, van aprovar mesures que limitaven els desnonaments.No obstant això, ja que aquestes mesures van ser temporals, una vegada es van aixecar, el nombre de desallotjaments va augmentar i a Espanya en 2021 es van produir 41.000 desnonaments més que en 2020, un 40% més.Malgrat la disponibilitat dels fons europeus, els autors de l'informe assenyalen que aquests no han estat aprofitats per a combatre el sensellarisme, encara que aplaudeixen els «avanços i iniciatives inspiradores» dels plans de recuperació d'Itàlia, Espanya o Portugal, i entre les quals destaquen un projecte pilot del govern gallec per a rehabilitar 100 habitatges per a famílies necessitades i gent sense llar.Els autors també lloen el compromís dels 27 per a acabar amb el sensellarisme després de llançar la Plataforma Europea sobre les Persones sense Llar a Lisboa en 2021 i en la qual es va esbossar un programa de treball que garantís l'aplicació del dret a l'habitatge.