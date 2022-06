Científics descobreixen la clau de la reaparició del càncer de còlon després de la quimioteràpia

Investigadors de l'IRB Barcelona identifiquen una població cel·lular responsable de les recidives

Un treball de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona liderat per Eduard Batlle ha descobert la clau de la reaparició del càncer de còlon després de la quimioteràpia. Aproximadament 1 de cada 25 persones desenvoluparà càncer de còlon al llarg de la vida i és el més freqüent a Catalunya, amb més de 6.000 nous casos l'any. Per tractar-lo, es fa servir de manera habitual la quimioteràpia, que, en primera instància, és efectiva en la majoria dels casos. Tot i això, molts pacients pateixen recaigudes després del tractament. Aquesta recerca revela que algunes cèl·lules tumorals perduren en un estat latent i que, després del tractament amb quimioteràpia, es reactiven per regenerar la malaltia.