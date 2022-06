'Sinjar', d'Anna M. Bofarull, i el film d'animació 'Minions: L'origen de Gru', estrenes destacades de la setmana

L'emotiva història de tres dones que lluiten per canviar el seu destí de 'Sinjar' és una de les estrenes destacades que aquest divendres arriben als cinemes. El film en català d'Anna Maria Bofarull amb Nora Navas, Halima Ilter i Eman Eido tracta de tres dones separades dels seus éssers estimats i es pregunta fins on arribaran per recuperar-los. A la gran pantalla també arribarà una nova entrega de la saga d'animació 'Minions'. En aquesta ocasió arriba la seqüela doblada en català 'Minions: L'orígen de Gru'. Pel que fa a les plataformes, Netflix estrena la segona part de la quarta temporada de 'Stranger Things'. Una ocasió per descobrir com els germans Duffer clouen els misteris de Hawkins abans de l'esperat final de la sèrie.

'Sinjar'

A Barcelona, la Carlota inicia una desesperant recerca del seu fill Marc que ha fugit de casa sense deixar rastre. A milers de quilòmetres, Sinjar, una regió situada a la frontera entre Iraq i Síria, es pateix l'amenaça de la guerra. Allà la Hadia és obligada a viure com una esclava amb els seus tres fills. En canvi, Arjin aconsegueix escapar però quan intenta tornar a casa acaba sumant-se a les milícies kurdes. La pel·lícula en català 'Sinjar' tracta de tres dones separades dels seus éssers estimats i fins on estan disposades a arribar per recuperar-los.

La història de la pel·lícula va arrencar el 2014 quan Estat Islàmic va envair Sinjar al kurdistan iraquià. La directora va quedar impactada quan va saber del patiment de les dones 'yazidís', que van ser segrestades i convertides en esclaves sexuals. Bofarull es va seguir documentant sobre el tema fins que va viatjar a la zona a camps de refugiats per conèixer la realitat d'aquestes dones.

En aquest context, va escriure també la història interpretada per Nora Navas. La història de «mares occidentals que de cop descobreixen que el seu fill ha marxat per convertir-se en un radical i lluitar per Estat Islàmic». Volia reflexionar sobre el dolor per la pèrdua d'un fill i intentar entendre aquesta radicalització volguda del fill. «M'interessava copsar aquests sentiments entre la mare que estima el seu fill sigui com sigui i la culpabilitat» de veure el camí que emprèn el seu fill per lluitar per Estat Islàmic.

'Minions: L'origen de Gru'

Torna als cinemes una nova entrega de la saga d'animació 'Minions'. En aquesta ocasió la seqüela arriba doblada en català. A 'Minions: L'origen de Gru' es pot conèixer com el malvat personatge de la saga va conèixer els Minions i va formar la banda per enfrontar-se a la força més imparable. En aquest cas ens traslladem en el temps als anys 70 quan abans de convertir-se en un geni del mal, Gru era un noi de 12 anys que volia conquistar el món. Els seus plans quedaran afectats quan conegui en Kevin, l'Stuart, en Bob i l'Otto. Junts formaran la primera guàrdia i emprendran les primeres missions.

'Mamá no enredes'

A 'Mamá no enredes' l'actriu Malena Alterio interpreta a la Clara, una mare de dos joves que es crea un perfil en una app de cites. Aquest pas preocuparà als seus fills que pateixen perquè no contacti amb homes que vulguin aprofitar-se d'ella. Els dos fills iniciaran una delirant aventura per boicotejar els contactes de la seva mare, especialment quan aquesta comenci una relació més seriosa amb un jove argentí. L'estratègia dels fills no funcionarà i tindrà un efecte completament oposat.

'Mis queridísimos hijos'

'Mis queridísimos hijos' explica la història de la Chantal i en Christian, dos jubilats que viuen una vida tranquil·la. Des de que els seus fills van marxar de casa s'han oblidat d'ells. Quan els fills no vagin a casa els pares per Nadal, els dos jubilats iniciaran un pla per recuperar-los: fingir que han guanyat la loteria i que són multimilionaris.

'Pijamas espaciales'

'Pijamas espaciales' és una pel·lícula de ficció experimental de Clara Martínez-Lázaro. El film explica la història d'en Darío, que no es pren seriosament la relació que té amb la Marta fins que una nit es troben vivint una altra vida on el seu amor corre perill. La parella podrà prometre's l'amor etern i fugir de les noves temptacions? Per molt lluny que vagin, fins i tot a l'espai hi ha Tinder.

'La isla de Bergman'

Protagonitzada per Tim Roth i Vicky Krieps, presenta un matrimoni nord-americà format per dos directors de cinema que busquen noves històries. Per inspirar-se, viatgen fins a l'illa de Faro, la mateixa on va viure el famós cineasta suec Ingmar Bergman. A mesura que avança l'estiu i augmenta la fascinació pels paisatges de l'illa, la frontera entre realitat i ficció no trigarà a desdibuixar-se.

'A diente de perro'

El thriller 'A diente de perro' se centra en Darío Manzano, un treballador d'un magatzem que després d'una atípica jornada laboral se sent sense rumb i iniciarà una trama que li farà canviar radicalment la vida i la de la seva família.

'Mi mejor amigo'

Amb més de 25 premis internacionals entre els que destaca el FIPRESCI a la Berlinale arriba 'Mi mejor amigo'. Explica la història de dos alumnes d'un internat per a joves kurts on un dels joves cau misteriosament malalt i l'altre haurà de lluitar contra els obstacles burocràtics de les repressives autoritats de l'escola per intentar ajudar el seu amic. Es tracta d'un esfereïdor relat sobre una història d'amistat pura que combina la duresa del seu escenari amb la tendresa per narrar un lligam nascut en plena infància.

'Cantando en las azoteas'

Dirigida per Enric Ribes, 'Cantando en las azoteas' va ser reconeguda durant el D'A Film Festival 2022. El protagonista del documental és l'últim transformista del barri xino de Barcelona que sobreviu amb una petita pensió mentre intenta seguir actuant en els escenaris. Les seves prioritats es veuran alterades amb l'arribada de la Chloe i la seva mare, amb qui tindrà l'oportunitat de formar la família que mai ha tingut.

Nous capítols d'Stranger Things a Netflix

Netflix estrena aquest divendres la segona part de la quarta temporada d'Stranger Things. Es tracta de dos nous capítols que conclouran els misteriosos successos que viuen a la població de Hawkins. Aconseguir resoldre l'amenaça terrorífica que els envolta podria suposar el final del món del revés.

La mateixa plataforma estrena aquest dimecres la segona temporada de 'La familia Upshaw' que retrata com aquesta completa família aborda diferents circumstàncies vitals i aquest dijous la sèrie d'anime japonesa 'Bastard!!' sobre un bruixot que haurà de lluitar contra unes forces malignes.

HBO Max proposa tres noves sèries

HBO Max estrena aquest divendres el drama de sis capítols 'Cómo mandarlo todo a la mierda'. Amb capítols de mitja hora s'explica la història d'un grup d'amics que es llencen a la carretera sense un rumb. El viatge sense destí servirà perquè es retrobin a sí mateixos.

Prèviament, aquest dijous s'estrena 'El P*to Michael Che' i 'Hausen'. La primera és una innovadora sèrie que utilitza esborranys i vinyetes per il·lustrar situacions quotidianes com la discriminació racial, l'atur o l'amor des de la perspectiva del còmic Michael Che. 'Hausen' tracta d'un pare i un fill que van a viure a un deteriorat complex d'habitatges després de la mort de la mare. L'edifici té vida pròpia i s'alimenta del patiment dels seus habitants.

Amazon Prime Vídeo estrena 'La lista final'

'La lista final' arriba a Amazon Prime Vídeo a partir d'aquest divendres. En vuit episodis protagonitzats per Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Jai Courtney, JD Pardo, Christina Vidal i LaMonica Garrett es repassa al personatge de Chris Pratt després que tot un equip de la marina pateixi una emboscada en una operació d'alt risc.

Aquest dijous s'estrena 'Ángel. Cuatro vidas', una docuserie sobre la vida i la trajectòria del pilot Ángel Nieto. S'hi pot veure tant la faceta més familiar, com la trajectòria professional.

Movistar + i les primeres dames dels EUA

Movistar+ estrena aquest dijous la sèrie completa de 'The First Lady'. El drama històric se centra en el paper de les primeres dames dels Estats Units d'Amèrica. En concret, s'explica com moltes de les decisions importants que van canviar el món van ser plantejades per les dones dels presidents. Divendres també s'estrena la segona temporada de 'Buscarse la vida en Brooklyn'.

Dilluns que ve s'estrenarà el darrer capítol del drama de ciència-ficció 'El hombre que cayó a la tierra', una història íntima i universal amb aportacions distòpiques que convida a redescobrir el món.

Filmin estrena el 'Breaking Bad' suec

Filmin estrena dimarts que ve la minisèrie sueca 'Masa' del premiat director suec Levan Akin. La producció es presenta com la versió femenina i suec de 'Breaking Bad'. Aborda qüestions com els robatoris, el blanqueig de diners i com mantenir una pastisseria. La sèrie se centra en dues dones, una que troba un botí amb 47 milions de corones sueques i munta una pastisseria per blanquejar-lo i una altra que busca desesperadament un botí amagat per la seva parella que ha desaparegut.