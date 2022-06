Europa posa data de caducitat als cotxes amb motor de combustió

A partir del 2035 només es podran comercialitzar vehicles amb zero emissions

Els països de la Unió Europea van donar suport a aquest dimarts que a partir de 2035 no es puguin vendre a la UE cotxes i furgonetes nous de dièsel i gasolina, si bé s'explorarà la possibilitat que es puguin matricular motors de combustió impulsats per combustibles sintètics de zero emissions.La data de 2035, malgrat no ser encara oficial, s'alinea amb la que defensen el Parlament i la Comissió Europea amb els qui els països hauran de negociar la normativa definitiva, per la qual cosa virtualment serà la data en la qual s'eliminin les vendes de cotxes i furgonetes noves que emetin CO₂.No obstant això, i davant la pressió d'Alemanya, el primer fabricant i major mercat automobilístic de la UE, amb el suport d'Itàlia, la Comissió prepararà una proposta perquè a partir de 2035 es puguin matricular encara vehicles que utilitzin combustibles sintètics de zero emissions contaminants.Existirà la «possibilitat de matricular vehicles amb motors de combustió si i només si les seves emissions són nul·les», va subratllar la ministra per a la Transició Energètica de França, Agnès Pannier-Runacher, en nom de la presidència rotatòria del Consell de la UE.El vicepresident de la Comissió Europea per al Pacte Verd, Frans Timmermans, va dir en roda de premsa que els combustibles sintètics de zero emissions «fins ara no semblen molt realistes perquè semblen prohibitius en termes de costos».Però si els fabricants automobilístics aconsegueixen que aquests combustibles siguin comercialment viables, la Comissió «tindrà la ment oberta».El Consell de la UE, que representa als Estats membres, vol una senda de reducció d'emissions del per a 2030 del 55% per als automòbils i del 50% per a les furgonetes, per a arribar als vehicles de zero emissions en 2035.L'Eurocambra va fixar a inicis de mes la seva posició de cara a la negociació final, amb una senda de reducció del 15% en 2025 en relació amb 2021, per a passar al 55% en 2030 i al 100% en 2035.Els països van acordar que en 2026 la Comissió Europea examini els progressos realitzats i els objectius en funció dels avanços tecnològics que es produeixin, amb el focus en els vehicles híbrids endollables.«Alguns fabricants mantenen que els híbrids podran arribar al que es necessita. Ara com ara no ho fan, però si ho arribessin a fer, ho reavaluarem en 2026», va dir Timmermans, qui va subratllar que «la majoria dels fabricants al món, no sols a Europa, han optat per les bateries elèctriques».S'espera que la negociació final amb el Parlament Europeu arrencada en el segon semestre de l'any, sota presidència de torn de la República Txeca, país on va néixer la marca automobilística Skoda.En 2021, el 19,6% dels cotxes nous venuts a la UE van ser elèctrics, incloent-hi els híbrids endollables, enfront del 11,9% en 2020, segons l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils (ACEA).